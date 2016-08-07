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Belçika'da polise palalı saldırı

BELÇİKA'DA POLİSE PALALI SALDIRI

Charleroi polis sözcüsü David Quinaux, olayda bir polisin yüzünden derin kesikler aldığını, saldırganın da kaldırıldığı hastanede öldüğünü açıkladı.

Tarih : 07 Ağustos 2016, 10:00
Puan Ver : Belçika'da Polise Palalı Saldırı(0/10)


Belçika Başbakanı Charles Michel, yaptığı açıklamada, saldırganın kimliğinin henüz belirlenmediğini ancak ilk bulguların olayın bir terör saldırısı olduğuna işaret ettiğini söyledi. İçişleri Bakanı Jan Jambon ise, şu aşamada saldırının sebebine dair ellerinde bir bilgi olmadığını ifade ederek, “Saldırganın tek başına hareket edip etmediğini bilmiyoruz” dedi.








Etiketler: Belçika  Da  Polise  Palalı  Saldırı    haber

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