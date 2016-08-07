BELÇİKA'DA POLİSE PALALI SALDIRI
Charleroi polis sözcüsü David Quinaux, olayda bir polisin yüzünden derin kesikler aldığını, saldırganın da kaldırıldığı hastanede öldüğünü açıkladı.
Belçika Başbakanı Charles Michel, yaptığı açıklamada, saldırganın kimliğinin henüz belirlenmediğini ancak ilk bulguların olayın bir terör saldırısı olduğuna işaret ettiğini söyledi. İçişleri Bakanı Jan Jambon ise, şu aşamada saldırının sebebine dair ellerinde bir bilgi olmadığını ifade ederek, “Saldırganın tek başına hareket edip etmediğini bilmiyoruz” dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar