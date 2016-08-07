

Belçika Başbakanı Charles Michel, yaptığı açıklamada, saldırganın kimliğinin henüz belirlenmediğini ancak ilk bulguların olayın bir terör saldırısı olduğuna işaret ettiğini söyledi. İçişleri Bakanı Jan Jambon ise, şu aşamada saldırının sebebine dair ellerinde bir bilgi olmadığını ifade ederek, “Saldırganın tek başına hareket edip etmediğini bilmiyoruz” dedi.