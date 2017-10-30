Belçika'da PKK sempatizanlarının Türk vatandaşlarını kışkırtması sonucu çıkan kavgada 1'i polis 4 kişi yaralandı. 40'dan fazla kişi gözaltına alındı.

KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI

Belçika'nın Anvers şehrindeki Türk mahallesinde PKK sempatizanları, yine Türk vatandaşlarını kışkırttı. Belçika'da geçtiğimiz gün PKK sempatizanları Anvers şehrindeki Türk mahallesini basıp Türklere saldırmıştı. Dün gece tekrar Türk mahallesine gelen PKK sempatizanları, yine Türk vatandaşlarını kışkırtıp slogan attı. Kalabalık sakinleştirilemeyince polis özel harekatı araya girdi. Olayda 40'tan fazla kişi gözaltına alınırken, kavgada 1'i polis 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

"ŞEHRİMİZİN GÜVENLİĞİ VE HUZURU TEHLİKEDE"

Olaya ilişkin açıklama yapan Anvers Belediye Başkanı Bart de Wever, "Dış ülkede yaşanan bir sorunun bizim ülkemizde bu kadar olay çıkarmasını kınıyorum, bu olaylar yüzünden şehrimizin güvenliği ve huzuru tehlikede" dedi.

De Wever, Anvers şehrinde 1 hafta boyunca grup halinde dolaşma yasağı getirmişti.

Kaynak: haberinburada