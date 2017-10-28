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BELÇİKA'DA PKK'LI TERÖRİSTLER TÜRKLERE SALDIRDI!


Belçika'da PKK'lı teröristler Türklere Saldırdı!
Tarih : 28 Ekim 2017, 01:30
Puan Ver : Belçika'da Pkk'lı Teröristler Türklere Saldırdı!(10/10)6

Belçika'nın Anvers kentinde gösteri yapan terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı. Çıkan olaylarda biri polis olmak üzere en az 8 kişi yaralanırken 50'den fazla PKK yandaşı gözaltına alındı.

ÖCALAN POSTERLERİYLE SLOGANLAR ATTILAR

Anvers'te PKK yandaşları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu bir otobüsle, ağırlıklı olarak Türklerin yaşadığı Brederode Sokağına girdi. PKK destekçileri, terör örgütü lehine slogan atarak çevredekileri tahrik etti.

BİRİ POLİS 8 YARALI

Çıkan olaylarda biri polis en az 8 kişi yaralandı, 50'den fazla PKK'lı gözaltına alındı. Olaylar sırasında bir Türk vatandaşının bıçaklandığı bildirildi.

OTOBÜSTEKİLERİN HEPSİ GÖZALTINA ALINDI

Het Laatste Nieuws'in haberine göre, yetkililer terör örgütü paçavralarının olduğu otobüse Brederode Sokağını kapsamayan bir güzargah için izin verdi. Buna rağmen, otobüstekiler kasten bu sokağa girerek tahriklerde bulundu. Polis, olayları kontrol altına alabilmek için biber gazı kullandı. Gazete, otobüstekilerin hepsinin gözaltına alındığını duyurdu.

MAHKEME TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEDİ

Bir mahkemenin PKK'nın terör örgütü olmadığı yönündeki karar verdiği Belçika'da, terör örgütü yandaşlarına sık sık gösteri izni veriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Belçika  Da  Pkk    Teröristler  Türklere  Saldırdı    haber

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