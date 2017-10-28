BELÇİKA'DA PKK'LI TERÖRİSTLER TÜRKLERE SALDIRDI!
Belçika'nın Anvers kentinde gösteri yapan terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı. Çıkan olaylarda biri polis olmak üzere en az 8 kişi yaralanırken 50'den fazla PKK yandaşı gözaltına alındı.
ÖCALAN POSTERLERİYLE SLOGANLAR ATTILAR
Anvers'te PKK yandaşları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu bir otobüsle, ağırlıklı olarak Türklerin yaşadığı Brederode Sokağına girdi. PKK destekçileri, terör örgütü lehine slogan atarak çevredekileri tahrik etti.
BİRİ POLİS 8 YARALI
Çıkan olaylarda biri polis en az 8 kişi yaralandı, 50'den fazla PKK'lı gözaltına alındı. Olaylar sırasında bir Türk vatandaşının bıçaklandığı bildirildi.
OTOBÜSTEKİLERİN HEPSİ GÖZALTINA ALINDI
Het Laatste Nieuws'in haberine göre, yetkililer terör örgütü paçavralarının olduğu otobüse Brederode Sokağını kapsamayan bir güzargah için izin verdi. Buna rağmen, otobüstekiler kasten bu sokağa girerek tahriklerde bulundu. Polis, olayları kontrol altına alabilmek için biber gazı kullandı. Gazete, otobüstekilerin hepsinin gözaltına alındığını duyurdu.
MAHKEME TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEDİ
Bir mahkemenin PKK'nın terör örgütü olmadığı yönündeki karar verdiği Belçika'da, terör örgütü yandaşlarına sık sık gösteri izni veriliyor.
Kaynak: haberinburada
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