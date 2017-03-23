BELÇİKA'DA BİR ARAÇ AVM'YE GİRMEYE ÇALIŞTI!
Belçika'nın Antwerp kentinde, mağazaların olduğu bir caddede otomobille insanları ezmeye çalışan saldırgan, polis tarafından engellendi.
Belçikalı yetkililer saldırı girişiminde bulunan şüpheliyi gözaltına aldıklarını duyurdu.
Polis yetkilileri Antwerp'e ek polis ve askeri personelin gönderildiğini belirtti.
kaynak:haber7
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar