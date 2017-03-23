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belçika'da bir araç avm'ye girmeye çalıştı!

BELÇİKA'DA BİR ARAÇ AVM'YE GİRMEYE ÇALIŞTI!

Belçika'nın Antwerp kentinde, mağazaların olduğu bir caddede otomobille insanları ezmeye çalışan saldırgan, polis tarafından engellendi.

Tarih : 23 Mart 2017, 17:33
Puan Ver : Belçika'da Bir Araç Avm'ye Girmeye Çalıştı!(7/10)5


Belçikalı yetkililer saldırı girişiminde bulunan şüpheliyi gözaltına aldıklarını duyurdu.



Polis yetkilileri Antwerp'e ek polis ve askeri personelin gönderildiğini belirtti.



 



kaynak:haber7








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