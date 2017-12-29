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Belçika Rafale Tipi Savaş Uçağı Alırsa Fransa'ya 20 Milyar Avro Zarar Tazminatı Ödeyecek
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Belçika Rafale Tipi Savaş Uçağı Alırsa Fransa'ya 20 Milyar Avro Zarar Tazminatı Ödeyecek

BELÇİKA RAFALE TİPİ SAVAŞ UÇAĞI ALIRSA FRANSA'YA 20 MİLYAR AVRO ZARAR TAZMİNATI ÖDEYECEK

Belçika, F-35 veya Eurofighter Typhoon model savaş uçakları yerine Dassault Aviation'dan Rafale tipi savaş uçakları satın alırsa Fransa'ya 20 milyar avro zarar tazminatı ödeyecek.

Tarih : 29 Aralık 2017, 15:40
Puan Ver : Belçika Rafale Tipi Savaş Uçağı Alırsa Fransa'ya 20 Milyar Avro Zarar Tazminatı Ödeyecek(8/10)4

Fransa'nın, Belçika'nın Fransız havacılık ve savunma şirketi Dassault Aviation'dan Rafale modeli savaş uçağı satın alması durumunda bu ülkeye 20 milyar avro zarar tazminatı ödeyeceği açıklandı.

20 YIL İÇERİSİNDE 20 MİLYAR AVRO ZARAR TAZMİNATI ÖDEYECEK

Les Echos gazetesinde yer alan habere göre, Fransa, F-16 tipi savaş uçaklarını değiştirmek isteyen Belçika hükümetinin F-35 veya Eurofighter Typhoon model savaş uçakları yerine Dassault Aviation'dan Rafale tipi savaş uçaklarını satın alması durumunda bu ülkeye 20 yıl içerisinde 20 milyar avro zarar tazminatı ödeyecek.

FRANSA BİR SÜREDİR BELÇİKA'YI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Fransa'nın 20 milyar avro tazminat zararın yanı sıra Belçika'ya 5 binden fazla yüksek teknolojili meslek taahhüt ettiği ifade edilen haberde, Fransa'nın Belçika'yı Rafale tipi savaş uçaklarını alması için bir süredir ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Belçika Savunma Bakanı Steven Vandeput'un konu ile ilgili ifadelerine yer verilen haberde, Vandeput'un Fransa'nın bu teklifi gerçekleşemeyecek kadar güzel olduğunu söylediği ifade edildi.

KATAR'LA 6,6 MİLYAR AVROLUK UÇAK ANLAŞMASI YAPMIŞTI

Fransa, Katar'a 7 Aralık'ta toplam 6,6 milyar avro değerinde 12 Rafale modeli savaş uçağı ile 50 Airbus tipi uçak satışını içeren bir anlaşma imzalamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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