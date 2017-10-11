BELÇİKA MAHKEMESİNİN SKANDAL PKK KARARINA, SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Belçika Federal Savcılığı, istinaf mahkemesinin "PKK'lıların terör suçundan yargılanamayacağı" yönündeki kararına itiraz etti.
Belçika istinaf mahkemesinin "PKK'lıların terörden yargılanamayacağı" yönündeki kararına Federal Savcılık'tan itiraz geldi.
"PKK BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"
Federal Savcılığın, temyiz mahkemesine yaptığı itirazda, "silahlı mücadele ve terör örgütü" ayrımını yapan ilgili kanunun PKK'lılara uygulanamayacağı, suçlanan PKK'lıların yaptıklarının terör eylemi olduğu belirtildi.
PKK'NIN LİDERLERİ YARGILANABİLİR
Temyiz mahkemesinin itiraz doğrultusunda karar vermesi durumunda, terör örgütünün Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 kişinin terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanmasının önü açılacak.
KARAR EN ERKEN 1 YIL İÇİNDE ÇIKAR
Hem savcılık hem de Türkiye'nin iki ay içinde tüm argümanlarını sunması gerekiyor. Kararın da 1 yıl içinde çıkması bekleniyor.
ÇOCUKLARI KAÇIRIP TERÖRİST YAPTILAR
Savcılık, 2010'da başlayan soruşturmanın ardından Ekim 2015'te iddianamesini sunmuştu. İddianame, PKK üyeleri, Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerinden genç ve çocuk yaştakileri ailelerinden koparttıktan sonra Belçika'nın yanı sıra Yunanistan ve Irak'taki kamplarda eğitim vermekle suçlanıyordu. Sanıklara yönelik suçlamalar arasında sahte evrak düzenlemek ve haraç toplamak da bulunuyordu.
MAHKEME TERÖR EYLEMİ OLARAK GÖRMEDİ
Brüksel Soruşturma Dairesi, geçen sene kasım ayında bu suçlamalar kapsamında yapılanların "terör eylemi" olmadığına hükmederek davanın ceza mahkemesine sevkine yönelik talebi reddetmişti. Kararın gerekçesinde, "silahlı mücadele, terör suçlaması kapsamında değerlendirilemez" ifadeleri yer almıştı. Türkiye'nin de tepki gösterdiği karara federal savcı itiraz etmişti.
İstinaf mahkemesi 14 Eylül'de de Brüksel Soruşturma Dairesinin "PKK'nın terör örgütü olmadığı" yönünde geçen yıl aldığı karara yapılan itirazı reddetmişti.
Kaynak: haberinburada
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