

Belçika ve İspanya Futbol Federasyonlarının internet sitelerinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Belçika Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından gece yarısı maçın iptal edildiği haberini alan İspanya Milli Takımı'nın en kısa sürede İspanya'ya döneceği belirtildi.







İspanyol basınında yer alan haberlerde, maçın iptal haberinin ardından federasyonun güvenlik ve seyahat yetkilileriyle acil bir toplantı yapıp, "en kısa sürede Brüksel'i terk etme" kararı aldıkları öne sürüldü. İspanyol futbolcuların da ülkelerine dönme istediklerini dile getirdikleri ifade edildi.



