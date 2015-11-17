O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

belçika - ispanya maçı iptal edildi !

BELÇİKA - İSPANYA MAÇI İPTAL EDİLDİ !

Belçika'da İçişleri Bakanlığı'na bağlı Kriz Merkezi'nin uyarıları dikkate alınarak, Bekçika ve İspanya Milli Takımları arasında bu akşam Kral Baudouin Stadı'nda oynanması gereken futbol maçının iptal edildiği bildirildi.

Tarih : 17 Kasım 2015, 09:36
Puan Ver : Belçika - İspanya Maçı İptal Edildi !(10/10)11


Belçika ve İspanya Futbol Federasyonlarının internet sitelerinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Belçika Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından gece yarısı maçın iptal edildiği haberini alan İspanya Milli Takımı'nın en kısa sürede İspanya'ya döneceği belirtildi.



İspanyol basınında yer alan haberlerde, maçın iptal haberinin ardından federasyonun güvenlik ve seyahat yetkilileriyle acil bir toplantı yapıp, "en kısa sürede Brüksel'i terk etme" kararı aldıkları öne sürüldü. İspanyol futbolcuların da ülkelerine dönme istediklerini dile getirdikleri ifade edildi.

 








Etiketler: Belçika  -  İspanya  Maçı  İptal  Edildi      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER