BELÇİKA HÜKÜMETİNDEN SIĞINMACILARA 'FLÖRT KURSU'
Belçika hükümeti, ülkeye gelen sığınmacılara "karşı cinsle nasıl ilişki kurmaları gerektiğini" öğretecek.
Özellikle erkek sığınmacılara yönelik kurslarda, "Bir kadının seksi giyinmesinin, onun sevişmek istediği anlamına gelmediği" anlatılacak. Sığınmacılar, kadınlara ıslık çalmamaları ve dokunmamaları konusunda uyarılacak. Belçika'da bu amaçla göç ve mültecilerden sorumlu bakan yardımcısı Theo Francken tarafından bir tanıtım dersi verildi. Francken, sığınmacılara ülkesindeki toplumsal yapı ve değerleri anlattı. Belçikalıların birbirleriyle nasıl selamlaştığından, karşı cinsle nasıl ilişki kurduklarına kadar bir dizi konuda bilgi verdi. Sosyalist Parti ise ülkedeki bu uygulamayı, sığınmacıları "damgaladığını" gerekçesiyle eleştiriyor. Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgesindeki eşit haklardan sorumlu bakan Isabelle Simonis de, kursu "ırkçılık" olarak değerlendiriyor.
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