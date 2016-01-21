O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

belçika hükümetinden sığınmacılara 'flört kursu'

BELÇİKA HÜKÜMETİNDEN SIĞINMACILARA 'FLÖRT KURSU'

Belçika hükümeti, ülkeye gelen sığınmacılara "karşı cinsle nasıl ilişki kurmaları gerektiğini" öğretecek.

Tarih : 21 Ocak 2016, 11:03
Puan Ver : Belçika Hükümetinden Sığınmacılara 'flört Kursu'(7/10)6


Özellikle erkek sığınmacılara yönelik kurslarda, "Bir kadının seksi giyinmesinin, onun sevişmek istediği anlamına gelmediği" anlatılacak. Sığınmacılar, kadınlara ıslık çalmamaları ve dokunmamaları konusunda uyarılacak. Belçika'da bu amaçla göç ve mültecilerden sorumlu bakan yardımcısı Theo Francken tarafından bir tanıtım dersi verildi. Francken, sığınmacılara ülkesindeki toplumsal yapı ve değerleri anlattı. Belçikalıların birbirleriyle nasıl selamlaştığından, karşı cinsle nasıl ilişki kurduklarına kadar bir dizi konuda bilgi verdi. Sosyalist Parti ise ülkedeki bu uygulamayı, sığınmacıları "damgaladığını" gerekçesiyle eleştiriyor. Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgesindeki eşit haklardan sorumlu bakan Isabelle Simonis de, kursu "ırkçılık" olarak değerlendiriyor.








Etiketler: Belçika  Hükümetinden  Sığınmacılara    Flört  Kursu      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER