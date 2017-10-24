BELÇİKA HÜKÜMETİ TASARRUF İÇİN MADENİ PARA BASIMINI DURDURDU
PKK'lı teröristlere her türlü etkinlik alanı tanıyan Belçika, ekonomisiyle ilgilenmeyi unuttu. Tasarruf nedeniyle madeni para basımı durduruldu.
Her fırsatta PKK'lılara kol kanat geren Belçika ekonomisi krizde. Federal hükümet, aldığı tasarruf tedbirleri doğrultusunda bugün itibarıyla madeni para basımına son verildiğini açıkladı.
SADECE MADENİ PARA BASIYORDU
Açıklamada, 43 darphane çalışanının Maliye Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde istihdam edileceği belirtildi. Belçika Kraliyet Darphanesi, 1832 yılından beri ülkede kullanılan paraları basmaktan sorumluydu. Darphane, Belçika frangından euro'ya geçiş sonrasında sadece madeni para basımı gerçekleştirebiliyordu.
BANKNOTLARI AVRUPA MERKEZ BANGASI BASIYOR
Euro para birimini kullanan AB üyesi ülkelerde banknotlar Avrupa Merkez Bankası'nca (ECB) tedavüle sokuluyor. Madeni para basımı ise ECB'nin miktar kontrolünde euro bölgesi ülkelerinin yetkisinde gerçekleştiriliyor.
Euro para biriminde 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 euro/sent ile 1 ve 2 euro madeni paralar bulunuyor. Her avro madeni paranın yazı kısmı bütün üye ülkelerde aynı şekilde basılırken, tura kısmı ilgili ülkelerce belirleniyor.
Kaynak: haberinburada
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