Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet

Belçika Hükümeti Tasarruf İçin Madeni Para Basımını Durdurdu

BELÇİKA HÜKÜMETİ TASARRUF İÇİN MADENİ PARA BASIMINI DURDURDU

PKK'lı teröristlere her türlü etkinlik alanı tanıyan Belçika, ekonomisiyle ilgilenmeyi unuttu. Tasarruf nedeniyle madeni para basımı durduruldu.

Tarih : 24 Ekim 2017, 00:10
Puan Ver : Belçika Hükümeti Tasarruf İçin Madeni Para Basımını Durdurdu(8/10)4

Her fırsatta PKK'lılara kol kanat geren Belçika ekonomisi krizde. Federal hükümet, aldığı tasarruf tedbirleri doğrultusunda bugün itibarıyla madeni para basımına son verildiğini açıkladı.

SADECE MADENİ PARA BASIYORDU

Açıklamada, 43 darphane çalışanının Maliye Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde istihdam edileceği belirtildi. Belçika Kraliyet Darphanesi, 1832 yılından beri ülkede kullanılan paraları basmaktan sorumluydu. Darphane, Belçika frangından euro'ya geçiş sonrasında sadece madeni para basımı gerçekleştirebiliyordu.

BANKNOTLARI AVRUPA MERKEZ BANGASI BASIYOR

Euro para birimini kullanan AB üyesi ülkelerde banknotlar Avrupa Merkez Bankası'nca (ECB) tedavüle sokuluyor. Madeni para basımı ise ECB'nin miktar kontrolünde euro bölgesi ülkelerinin yetkisinde gerçekleştiriliyor.

Euro para biriminde 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 euro/sent ile 1 ve 2 euro madeni paralar bulunuyor. Her avro madeni paranın yazı kısmı bütün üye ülkelerde aynı şekilde basılırken, tura kısmı ilgili ülkelerce belirleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Belçika  Hükümeti  Tasarruf  İçin  Madeni  Para  Basımını  Durdurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER