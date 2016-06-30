

Bel ve boyun ağrıları günümüzde çok sık karşılaşılan sağlık sorunlarının başında gelirken, insanların yüzde 80'inin ise hayatlarının bir döneminde bel ağrısı şikayeti ile karşılaştıklarının tespit edildiği açıklandı. Birçok nedeni olan bu ağrılar zamanla kronikleşerek hayat kalitesini de düşürüyor. Özellikle bel ve boyun fıtığından kaynaklanan ağrılar, ilerleyen vakalarda oldukça ızdırap verici durumlar oluşturabiliyor. Hastalar, bu ağrılardan dolayı rutin olarak yapılan aktiviteleri yapamaz duruma gelebilirken, Türkiye'de bel fıtığından ameliyat olanların sayısının, batı ülkelerine göre çok daha yüksek olduğu düşünülmektedir.







Fizik Tedavi ve Manipülasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Hastalarda bel veya belden bacağa yayılan ağrı-uyuşma, his azalması, bacakta çekme-kasılma hissi, yürüme güçlüğü, bel hareketlerinde kısıtlılık gibi şikayetleriniz varsa bel fıtığı olma ihtimali çok yüksektir. Boyun-sırt-kol ağrısı ya da uyuşması, baş dönmesi, kulak çınlaması, gözlerde sinek uçuşması, bulantı, çarpıntı, boğazında sıkılma hissi, kronik yorgunluk, hafızada zorlanma ve hatırlama güçlüğü, gürültüye tahammülsüzlük gibi şikayetleriniz varsa boyun fıtığı varlığına işarettir” diye konuştu.







"TEK ÇARE AMELİYAT DEĞİL"



Bir hekime görünüp ağrıların bel veya boyun fıtığından kaynaklandığı tespit edildiğinde ilk çarenin ameliyat olmaması gerektiğini söyleyen Fizik Tedavi ve Manipülasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, iyi bir muayene sonrasında doğru yapılan tedaviyle bu ağrılardan ameliyatsız şekilde kurtulmanın mümkün olabileceğini ifade etti. Beldeki ağrı bacağa vuruyorsa, bacaklarda karıncalanma, uyuşma, kasma hissi bulunuyorsa ve bel hareketlerinde kısıtlılık mevcutsa bel fıtığı, boyun ve kollarda ağrı ellerde uyuşma, baş dönmesi gibi belirtilerin bir veya birkaçı varsa boyun fıtığı olabileceğini kaydeden Uzm. Dr. Ali Şahabettinoğlu, derhal bir fizik tedavi uzmanına muayene olunması gerektiğini vurguladı.







"YÜZDE 98 ORANINDA BAŞARI"



Bursa'daki merkezinde hastalarına 23 yıldır manipülasyon (manuel terapi) tedavisi uygulayan Uzm. Dr. Ali Şahabettinoğlu, ameliyatı en son çare olarak gördüğünü söyledi. Manuel terapi ile hastalıklı bölgeye birtakım bastırma, germe, döndürme, çekme gibi teknikler uygulayan Şahabettinoğlu, tedavi gören hastalarda yüzde 98 oranında başarıya sahip olan bu tıbbı, Türkiye'de çok az sayıda uygulayan uzman doktorlar arasında yer alıyor. Manipülasyon tedavisinin hafif vakalarda 2-3, orta vakalarda 4-6, ileri vakalarda ise 8-10 seans sürdüğünü söyleyen Şahabettinoğlu, bu tedavinin masajla ilgisi olmadığını, klasik batı tıbbı tedavisi olduğunu ifade etti. Şahabettinoğlu, ameliyatın bel fıtığında ayaklarda ilerleyen kas gücü kaybı, idrar, büyük abdest kaçırma şikayeti olan ya da ameliyatsız tedaviye cevap vermeyen hastalarda, boyun fıtığında ise ellerde, kollarda ilerleyen kas gücü kaybı olanlarda ya da ameliyatsız tedaviye cevap vermeyen yüzde 1-2 kadar hastada gerektiğini vurguladı.







