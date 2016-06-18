

Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Op. Dr. M. Levent Tosyalı, bel kayması ile bel fıtığının birbirinden farklı durumlar olduğunu belirtti. Op. Dr. Tosyalı, bel kaymasından korunmak için düzenli egzersiz önerdi.







Bel fıtığını iki omur arasında yer alan kıkırdağın, yani disk yastıkçığının dışarıya çıkması olarak tanımlayan Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Op. Dr. M. Levent Tosyalı, bel kaymasının ise üstteki omurun bir alttaki omura göre öne doğru kayması şeklinde belirti gösterdiğini söyledi. Toplumda sık görülen bel ağrılarının birçoğunun sanılanın aksine fıtık olmadığını kaydeden Op. Dr. Tosyalı, bel ağrılarının yaklaşık yüzde 5'inin fıtık olduğunu ve en çok görülen çeşidinin bel kayması olduğunu vurguladı.







Op. Dr. Tosyalı, şu bilgileri verdi: "Beş çeşit bel kayması mevcut. Ancak bunlardan en çok karşılaşılanı, yaşlılıkta görülen dejenerasyona bağlı kaymalar, ameliyat sonrası gelişen kaymalar ve çocukluk çağındaki omurdaki doğuşsal sorunlara bağlı gelişen kaymalardır. Bu sık görülen kaymaların dışında darbeler sonrası görülen kaymalar, ur veya iltihaba bağlı kaymalardan da söz edilebilir. Bazen bir hastada hem bel fıtığı hem de bel kayması olabilir. Bu durumda hem fıtık hem de kaymaya bağlı belirtiler de ortaya çıkabilir."







AĞRIYI HAFİFE ALMAYIN







Bel kaymasının ilk ve en önemli bulgusunun ağrı olduğunu ifade eden Op. Dr. Tosyalı, birçok hastanın yattıkları yerde bel ağrılarının olmadığını, ancak yatakta dönerken, doğrulurken veya evde iş yaparken ağrıların ortaya çıktığını belirterek, bu ağrıların erken tanı için hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Bel kayması şikayetine özellikle uzun süre ayakta kalanlar, ağır yük taşıyanlar ve bel kasları zayıf olanlarda daha çok rastlandığını hatırlatan Op. Dr. Tosyalı, "Sinirlerin basıya uğraması veya kayma nedeni ile gerilmesi sonucu bacakta ağrı, uyuşma ve kuvvet kaybı da söz konusu olabilir." hatırlatmasında bulundu.







AMELİYAT SON ÇARE







Bel kaymasını önlemenin yollarından da bahseden Op. Dr. Tosyalı, hareketsiz yaşam tarzından uzak durarak bel kaslarını güçlendirici egzersizlerin düzenli yapılmasını, aşırı ve dengesiz yük taşınmamasını önerdi. Cerrahi müdahale kararında ise alternatif tedavi sürecinin belirleyici olduğunun altını çizen Op. Dr. Tosyalı, "Her bel kaymasına ameliyatla tedavi önerilmez. Öncelikle ilaç tedavisi, fizik tedavi ve korse ile tedavi planlanır. Tüm çabalara rağmen eğer ağrı devam ediyor ve belde laçkalık net bir şekilde gözlemleniyorsa cerrahi girişim uygulanmalıdır." şeklinde konuştu.