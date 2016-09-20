

Avrasya Refleksoloji Merkezinden Uzman Refleksolog Serpil BİHİR, refleksolojinin bel fıtığındaki etkilerini anlattı.



Sayın Bihir, bel fıtığı nedir?



Bel fıtığı iki omur arasında sinirlere disklerin kayması sonucu oluşan baskıdır. Bir nevi sinir sıkışması da diyebiliriz. Diskler kayarak vücudumuzu komuta eden sinirlere baskı yapar bu baskı sonucunda bel, bacak, ayak bölgelerinde ağrılar meydana gelmeye başlar.



Refleksoloji uzmanı sayın Bihir; yaşanılan bel ağrılarına fıtık diyebilirmiyiz?



Vücudumuzda yaşadığımız bel ağrıları her zaman fıtık anlamına gelmez. Fakat bu ağrıları takip altına alarak doktor kontrolünde teşhis ve tanı konulduktan sonraki süreçte farklı çözümler bulabilirsiniz.



Refleksoloji uzmanı sayın BİHİR; bel fıtığı nasıl meydana gelir?



Bel fıtığının belirtileri;



Bilinçsiz ağır kaldırmalar, yanlış hareketler, aşırı kilolar,toplumda çok yaygın olarak gördüğümüz ve sonucunda da bel ağrıları,ani tutulmalar,bitmeyen ağrılar,hareket edememek,eğilip ardından kalkamamak yaşam sürecini etkileyen belirtilerdir.Atak şeklinde olan bu ağrılar doğru tedavi sürecinde iyileştirilebilirken,bu süreçte uzun zaman zarfı sonunda tedavi gören kişilerde etki görmeyip kalıcı hal alabiliyorlar.



Sayın BİHİR,



Bel fıtığı olduğumuzu nasıl anlarız?



Bel fıtığında, bel ağrısı dışında, fıtıklaşan diskte hareket halindeyken sinirlere yaptığı bası sonucunda kalçaya ve bacağa vuran ağrılar mevcuttur. Bacak arkasında ve kalçada kasılmalar yaşanır, bu ağrı şikayetleri ayak ve ayak parmaklarında uyuşmalara kadar ilerleyebilir. Kişi kendisinde bu hissiyatlarla fark edebilir.



Bizler ise, merkezimize gelen hastalarımızda ayaklardan bakarak ve belirli basılar vererek yaptığımız ön tespitlerde, hastanın tepkisi ve ayaktaki sinir uçlarının bize gösterdiği yollarla ilgili bölgede fıtık, düzleşme, kireçlenme gibi durumlarla fıtık tespiti yapılır.



Sayın BİHİR; refleksoloji ile bel fıtığına etki ve uygulama nasıl olmaktadır?



Bel fıtığı erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülmekle beraber, yaşamı olumsuz yönde etkileyen fiziksel ve ortopedik bir rahatsızlıktır. Refleksoloji ile uzmanların uygulama ve yönlendirmeleriyle iyi sonuçlara ulaşılmaktadır.



Refleksolojinin fıtıklarda gerilen ve sıkışan sinirlerin gevşetilmesi ve sıvı dengesini sağlamak için uygulamaya başlanır. Bel fıtığının oluşumunun şikayetlerini en aza indirmek için verilen uyarılar ilk seanların akabinde rahatlama, gevşeme, stresten uzak kalmayla beraber yaşam kalitesini artırarak sonuca ulaşılır. En az 15, en fazla 30 senas süresince fıtıkta oluşan sinir sıkışmaları gevşetiliyor ve ağrılar azaltılıp fıtıklaşan bölge şikayetleri en aza indirilir..



Refleksoloji Uzmanı Serpil BİHİR