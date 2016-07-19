BEL AĞRISI YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLİYOR!
Uzmanlar, stres, hareketsiz yaşam, aşırı kilo alımı ve ofis tarzı çalışma şeklinin bel ve boyun ağrılarına neden olduğunu ifade etti.
Uzmanlar, stres, hareketsiz yaşam, aşırı kilo alımı ve ofis tarzı çalışma şeklinin bel ve boyun ağrılarına neden olduğunu ifade etti.
Fizik Tedavi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gülten Tan, bel ağrısının en sık iş gücü kaybına neden olan rahatsızlıkların başında geldiğini belirterek, kronikleşen bel ağrılarının hayat kalitesini düşürdüğünü söyledi. Uzman Doktor Gülten Tan, "Bel ağrıları günümüzde çok sık karşılaşılan sağlık sorunlarının başında geliyor. İnsanların yüzde 60-80'i hayatlarının bir döneminde bel ağrısı şikayeti ile karşılaşmaktadır. Bu nedenle öncelikle hastanın bu yönde eğitilmesi gerekmektedir. Bel ağrısının tedavisinde amaç ağrının giderilmesi ve tekrar oluşmasının önlenmesidir" dedi.
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