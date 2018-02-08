Türk firması Beko, Barcelona'nın antrenman formasının göğüs reklamı için 3 yıllık 57 milyon euroya anlaşma sağladı.

Uzun yıllardır Barcelona'nın sponsorluğunu üstlenen Türk firması Beko, Katalan ekibinin antrenman formasının göğüs reklamı için 3 yıllık 57 milyon euroya anlaşma sağladı.

ANTRENMAN FORMASININ GÖĞÜS REKLAMINI ALDI

La Liga ekiplerinden Barcelona'nın kol sponsoru olan ve antrenman formasının arkasında ismi bulunan Beko, Katalan kulübüyle yeni bir anlaşma yaparak, antrenman formasının göğüs reklamını aldı.

3 YILDA 57 MİLYON EURO ÖDENECEK

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Beko yeni anlaşma gereği Barcelona'ya 3 yıllığına 57 milyon euroluk (266 milyon TL) ödeme yapacak.

Kaynak: haberinburada