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beklenen yeni amiral gemisi htc 11

BEKLENEN YENİ AMİRAL GEMİSİ HTC 11

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin sıradaki amiral gemisi olarak beklenen HTC 11 modeli hakkında yeni iddialar sizlerle.

Tarih : 14 Aralık 2016, 10:01
Puan Ver : Beklenen Yeni Amiral Gemisi Htc 11(7/10)8


Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin sıradaki amiral gemisi olarak beklenen HTC 11 modeli hakkında yeni iddialar sizlerle.



 



Teknoloji dünyasının beklediği sıradaki amiral gemilerinden biri olan HTC 11 hakkında yeni iddialar var. Yeni yeni gündeme gelmeye başlayan modelin tahmin edilen teknik özellikleri sizlerle.



HTC 11 modeli nasıl olacak?



Öncelikle cihazla ilgili beklenen ilk detayın çerçevesiz bir ekran olduğunu belirtelim. Son zamanlarda sektörün yeni trendi haline dönüşen bu teknolojiyi HTC 11 modelinde de göreceğiz. Cihazda 5.5 inç büyüklüğe ve QHD (1440 x 2560 piksel) çözünürlüğe sahip bir ekran bekleniyor.



Bu ekranın altında Qualcomm Snapdragon 835 yongası, Adreno 540 GPU, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı gibi iddialı teknik özellikler bekleniyor. Bahsettiğimiz bu donanımın 3700 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alacağı da tahminler arasında. Pil için hızlı şarj teknolojisi (Quick Charge 3.0) de beklentiler arasında.



Gelelim kamera tarafında. Eğer iddialar doğruysa HTC 11 modelinin arka tarafında 12 MP çözünürlüğe sahip iki kamera bekleniyor. Akıllı telefon üreticileri arasında giderek yaygınlaşan çift kamera teknolojisini HTC de kullanacak. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğe sahip bir kamera olacağı söyleniyor.



Android 7.0 Nougat ile kutusundan çıkacağı düşünülen telefonda HTC Sense 8 arayüz yer alacak. Cihazın fiyatının 650-700 dolar seviyelerinde olması bekleniyor. Cihazın ne zaman tanıtılacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.



KAAN N1 inceleme altında








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