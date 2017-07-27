BEKLENEN YAĞMUR İSTANBUL'A GELDİ
İstanbul'a beklenen yağış Beylizdüzü'nden geldi. Önce dolu yağdı, ardından sağanak yağış ortalığı göle çevirdi.
18 Temmuz'da İstanbul'un her yerini göle çeviren ve Başbakanın "Bu bir afettir" dediği yağışın ardından, İstanbul bu akşam yeni ve yine aynı şiddette bir yağış dalgasının etkisine girdi.
Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı yağış Beylizdüzü'nden İstanbul'a giriş yaptı.
Kentin batısında önce dolu şeklinde başlayan yağış, ardından fırtına ile beraber sağanak olarak ortalığı göle çevirdi.
METEOROLOJİ UYARDI: METREKAREYE 50 KİLO YAĞACAK
Bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kg) , Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un batı çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Şiddetli yağış bu geceye kadar sürecek.
Kaynak: haberinburada
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