Beklenen Toplantı Sona Erdi! Chp, Aym'ye Gidecek Mi?
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BEKLENEN TOPLANTI SONA ERDİ! CHP, AYM'YE GİDECEK Mİ?


BEKLENEN TOPLANTI SONA ERDİ! CHP, AYM'YE GİDECEK Mİ?
Tarih : 13 Şubat 2017, 17:14
Puan Ver : Beklenen Toplantı Sona Erdi! Chp, Aym'ye Gidecek Mi?(7/10)4


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, "Demokratik hakkını kullanan, karşısına konmuş olan iki tercihten birine dair görüş bildirenleri, bu ülkenin milyonlarca vatandaşını 'terörist' ilan ediyorlar, gözleri dönmüş. Ne yaparsanız yapın, gece yarısı sinsice getirdiğiniz KHK'larla üniversiteden atmaya kalktığınız yüzlerce bilim insanı, 'hayır' dediği için gece uykularınızı kaçıran İrfan Değirmenci, bu ülkenin nice milyonlarca onurlu insanı, 'Türkiye' diyen bizler asla yılmayacağız." dedi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.



Toplantının ardından açıklamada bulunan Böke sözlerine, "Çok izleyen olmayabilir. Çünkü biz basın açıklaması saatimizi duyurduktan hemen sonra Bakanlar Kurulu'nun açıklama saati de hızla bizim saatimizle değiştirildi ama mutlaka bir yerlerde izleyenler vardır, hepinize sonsuz sevgi ve saygılarımızı iletiyorum." diyerek başladı.



 



kaynak:habertürk








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