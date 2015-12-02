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BEKLENEN OLDU ! KAR YAĞIŞI BAŞLADI !


BEKLENEN OLDU ! KAR YAĞIŞI BAŞLADI !
Tarih : 02 Aralık 2015, 10:42
Puan Ver : Beklenen Oldu ! Kar Yağışı Başladı !(10/10)10


TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Bolu kesiminde kar yağışı  etkili oluyor. Gece başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden sağanak  yerini sabah saatlerinden itibaren kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı TEM Otoyolu ve D-100  Karayolunun Bolu kesiminde, karayolları ekipleri karla mücadele çalışması  yürütüyor. Trafik ekipleri sürücüleri etkili olan kar yağışına karşı dikkatli  olmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan kar yağışı Bolu kent merkezinde de etkili olmaya başladı. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının iki gün boyunca  etkili olacağını, cuma günü etkisini kaybedeceğini belirtti.








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