

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Bolu kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Gece başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden sağanak yerini sabah saatlerinden itibaren kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Bolu kesiminde, karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor. Trafik ekipleri sürücüleri etkili olan kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan kar yağışı Bolu kent merkezinde de etkili olmaya başladı. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının iki gün boyunca etkili olacağını, cuma günü etkisini kaybedeceğini belirtti.