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Beklenen o özellik iPhone'a geliyor!

BEKLENEN O ÖZELLİK İPHONE'A GELİYOR!

Apple CEO'su Tim Cook uzun zamandır konuşulan konuya açıklık getirdi.

Tarih : 16 Eylül 2015, 16:44
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iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ın geçen haftaki tanıtımından sonra Tim Cook, mağaza çalışanları ve müşterilerle konuşmak, fotoğraf çekmek için bazı Apple Store'ları habersiz olarak ziyaret etti. BuzzFeed, Cook'un Manhattan'da 5. Cadde'de olan yolculuğu sırasında ufak bir söyleşi gerçekleştirdi.



Apple CEO'su iPhone'da en sevdiği yeni özellikler ve güvenlik konusunda açıklamalarda bulunurken, uzun zamandır konuşulan stok uygulamaların silinmesi konusunda da şunları söyledi;



"İlk göründüğünden daha karmaşık bir konu. iPhone'da bir şeyle bağlantılı olan bazı uygulamalar var. Onları kaldırdığınız zaman iPhone'da sorunlara sebep olabilir. Ancak bazı uygulamalar böyle değil. Zamanla bir şekilde bu uygulamaları (Bağlantısız olanları) dışarıda tutmanın yolunu edineceğiz (Yani uygulamaların kaldırılması). Bazı insanların bunu yapmak istediklerini biliyoruz ve biz de bunun için bir şeylere bakıyoruz. Kullanıcılarımızın mutlu olmasını istiyoruz."








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