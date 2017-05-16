Romanya'da yer alan habere göre Galatasaray, Hagi'ye yıllık 5 milyon Euro'luk bir paketle, teknik direktörlük teklifinde bulundu.



Romanya'da, 2009 yılında kurduğu takımı Viitorul'u bu sezon şampiyon yaparak adeta tarih yazan Hagi için 'beklenen' iddialar gelmeye başladı...







TEKLİFİN DETAYLARI...







Romanya'da yayın yapan Sport, Hagi'nin Galatasaray'dan teklif aldığını yazdı. Sarı kırmızılı takımın Hagi'ye yıllık 5 milyon Euro'luk bir 'paket teklif'te bulunduğunu vurguladı. Ayrıca Hagi'nin Viitorul'da başkan olmasını da avantaj gören G.Saraylı yöneticiler 'Takımın saha içi kontrolü sende olacak. Ancak saha dışı konularda da Cenk Ergün'le beraber söz sahibi olacaksın' dediği iddia edildi.



İSTANBUL'A GELECEK, KALABİLİR!







17 Mayıs Galatasaray Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler için İstanbul'a gelecek olan Hagi'nin burada yöneticilerle detayları görüşeceği belirtilirken, anlaşmanın sağlanma ve Hagi'nin İstanbul'da daha uzun kalma ihtimaline de dikkat çekildi.







TRANSFERİYLE BERABER GELECEK







Daha önce iki defa Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Hagi, sarı kırmızılı takımın başına geçerse yanında 'Romanyalı Mbappe' olarak adlandırılan Florinel Coman'ı da getirecek. Sol kanat oynayan 19 yaşındaki yıldız adayı şimdiden devlerin gözdesi durumunda.







kaynak:sabah