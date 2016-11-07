

ABD halkı, aylar süren seçim kampanyalarının ardından yeni başkanını seçmek için yarın sandık başına gidiyor. Amerikalı seçmenler Demokrat Parti adayı Hillary Clinton ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump arasında karar verecek.







Clinton ve Trump'tan, eyaletlerin seçici delegelerinden en az 270'ini kazanan ülkenin yeni lideri olacak. Seçim öncesi düzenlenen son anketler, Clinton'ı Trump'ın önünde gösteriyor.







"Savaş alanı" olarak nitelendirilen Ohio, Pensilvanya, Florida, Kuzey Carolina gibi çekişmeli eyaletler seçimin kaderini belirleyecek. Başkan adayları seçim sonuçlarını New York'taki seçim kampanyası merkezlerinden izleyecek