İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın

Beklenen Dolu Yağışı Öncesinde Oto Galericilerden, Kilimli ve Battaniyeli Önlem

BEKLENEN DOLU YAĞIŞI ÖNCESİNDE OTO GALERİCİLERDEN, KİLİMLİ VE BATTANİYELİ ÖNLEM

Dolu yağışının beklendiği İstanbul'da, yeniden mağdur olmak istemeyen galericiler, lüks otomobilleri balonlu naylon, kilim ve battaniyeyle sararak önlem aldı.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 10:30
Puan Ver : Beklenen Dolu Yağışı Öncesinde Oto Galericilerden, Kilimli Ve Battaniyeli Önlem(5/10)1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da dolu uyarısı yapmasıyla Kadıköy'de oto galericiler lüks araçları korumak için önlemler almaya başladı.

OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE BATTANİYE ATTILAR

Yaklaşık 1 ay önce ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar vermişti. Bu nedenle çoğu lüks otomobil satan galericiler, araçların doludan ve olası fırtınadan zarar görmemesi için önlemlerini aldı. Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu. Bazı araç sahipleri de otomobillerinin üzerlerini battaniye, halı, kilim ile kapattı.

Kapalı otoparkı olan galeri sahipleri ise araçlarını kapalı otoparktan çıkarmadığını söyledi.

"GEÇEN SEFER 30 BİN LİRA ZARARIMIZ OLDU"

Galerici Alper Uzun " Biz araçlarımızı kapalı otoparkımız var oraya aldık. Geçen sefer çok mağdur olduk. Yaklaşık 30 bin lira zararımız oldu. Onu önlemek içim meteorolojiye uyarak araçlarımızı kapalı otoparka aldık" dedi. Erdoğan Sönmez ise "Önlemimizi almaya çalıştık bu şekilde. Poşetledik. Korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

TRAFİKTE SON DURUM

Bu arada Topbaş'ın trafiğe özel araçlarınızla çıkmayın uyarısına uyuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasında kentte saat 09.15 sıralarında yoğunluk yüzde 27 seviyelerindeydi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beklenen  Dolu  Yağışı  Öncesinde  Oto  Galericilerden  Kilimli  Ve  Battaniyeli  Önlem    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER