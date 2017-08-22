BEKLENEN DOLU YAĞIŞI ÖNCESİNDE OTO GALERİCİLERDEN, KİLİMLİ VE BATTANİYELİ ÖNLEM
Dolu yağışının beklendiği İstanbul'da, yeniden mağdur olmak istemeyen galericiler, lüks otomobilleri balonlu naylon, kilim ve battaniyeyle sararak önlem aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da dolu uyarısı yapmasıyla Kadıköy'de oto galericiler lüks araçları korumak için önlemler almaya başladı.
OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE BATTANİYE ATTILAR
Yaklaşık 1 ay önce ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar vermişti. Bu nedenle çoğu lüks otomobil satan galericiler, araçların doludan ve olası fırtınadan zarar görmemesi için önlemlerini aldı. Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu. Bazı araç sahipleri de otomobillerinin üzerlerini battaniye, halı, kilim ile kapattı.
Kapalı otoparkı olan galeri sahipleri ise araçlarını kapalı otoparktan çıkarmadığını söyledi.
"GEÇEN SEFER 30 BİN LİRA ZARARIMIZ OLDU"
Galerici Alper Uzun " Biz araçlarımızı kapalı otoparkımız var oraya aldık. Geçen sefer çok mağdur olduk. Yaklaşık 30 bin lira zararımız oldu. Onu önlemek içim meteorolojiye uyarak araçlarımızı kapalı otoparka aldık" dedi. Erdoğan Sönmez ise "Önlemimizi almaya çalıştık bu şekilde. Poşetledik. Korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.
TRAFİKTE SON DURUM
Bu arada Topbaş'ın trafiğe özel araçlarınızla çıkmayın uyarısına uyuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasında kentte saat 09.15 sıralarında yoğunluk yüzde 27 seviyelerindeydi.
Kaynak: haberinburada
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