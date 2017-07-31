BEKİR İRTEGÜN'ÜN İTİRAFÇI OLDUĞU İÇİN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim olan futbolcu buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık 2 saat ifade veren Bekir İrtegün savcılık tarafından 'FETÖ terör örgütüne üye olmak' suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. İrtegün hakimlik tarafından evrakları onaylandıktan sonra serbest bırakılmıştı.
İTİRAFÇI OLDUĞU İÇİN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI
Bekir İrtegün'ün nasıl serbest bırakıldığına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. İrtegün'ün ifadesine alan Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'ye önemli itiraflarda bulunduğu belirlendi. Samimi itiraflarda bulunan ve örgütle bağlantısına ilişkin birçok detay anlatan İrtegün'ün itirafçı olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlendi.
Bilindiği gibi Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcıları örgüte ilişkin bilgi vermedikleri takdirde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Örgüte ilişkin itiraflarda bulunan kişiler ise Bekir İrtegün örneğinde olduğu gibi adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gözaltına Alınan Hdp Batman Milletvekili Başaran, Serbest Bırakıldı
- Kuşadası'nda Aç Kalan 6 Yaban Domuzu Şehre İndi
- Tarlasına Getirdiği Suyun Musluğu Çalınınca Böyle Bir Çözüm Buldu
- Ege'de Deprem! Bodrum Ve Çevresi Bu Kez 4.4'le Sallandı
- Maçka Parkı'nda Güvenlikçinin Kıyafetine Karıştığı Kadın Konuştu: Şikayetçiyim
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 23 Milyonda Bir İhtimal Gerçek Oldu! Kanada'nın Talihlisi, 2. Kez Lotoyu Tutturdu
- Kuzey Kore'yi Durduramayan Abd'den Çin'e: Konuşma Zamanı Sona Erdi, Harekete Geç!
- Suudi Arabistan: Kabe'ye Uluslararası Statü İstemek Bir Savaş İlanıdır
- Katar Krizinde 4 Arap Ülkesinden Bir Geri Adım Daha!
- Rusya'dan Abd'ye Yaptırım Tepkisi: Bu Şekilde Devam Ederse Karşılık Veririz
Bu Haberle İlgili Yorumlar