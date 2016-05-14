

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, MHP Kongresi'yle ilgili hukuki süreçlere bakanlığın ve AK Parti'nin müdahale ettiği iddialarına ilişkin, 'MHP Büyük Kongresi'yle ilgili hukuki süreçlere; Ak Parti, Adalet Bakanlığı ve şahsımın müdahale ettiği iddiaları büyük bir iftiradır. Bakanlığımızın icra dairesinin talebi üzerine gönderdiği yazı yasal vazifesi gereğidir' dedi.







Adalet Bakanı Bozdağ, MHP kongresiyle ilgili "müdahale" iddialarına sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.







MHP kongresiyle ilgili hukuki süreçlere Bakanlığın ve AK Parti'nin müdahale ettiği iddialarının iftira olduğunu belirterek, "MHP Büyük Kongresiyle ilgili hukuki süreçlere; Ak Parti, Adalet Bakanlığı ve şahsımın müdahale ettiği iddiaları, büyük bir iftiradır. Parti içi rekabette, delege ve kamuoyunda daha güçlü olmak için Ak Parti, Adalet Bakanlığı ve şahsımın isminin kullanılması, ahlaksızlıktır. MHP'deki kongre tartışmaları, MHP'nin iç işidir; bizi ilgilendirmez. Bizi bu sürece müdahilmiş gibi göstermek, iftirayı hakikate çevirmez. Siyasetin mahkemeye düşmesi, siyasi mücadelenin mahkeme kararıyla yapılması/yargının siyaseti dizaynı, demokratik hukuk devletine aykırıdır. Bu yöndeki düşüncem, kongreye veya yargıya müdahale değil, aksine demokrasiye ve demokratik siyasete inancımın, siyasi anlayışımın gereğidir" ifadelerini kullandı.







"Mahkemeler görevlerinde bağımsızdır"







Bakanlığın MHP kurultayı hakkında yazı yazdığı iddiasını da eleştiren Bozdağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü:







"Mahkemeler görevlerinde bağımsızdır. Hakimler kararlarını, anayasa, kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatleriyle verirler. Hiç kimse, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere/hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.







Adalet Bakanlığı ve şahsımın, bir mahkemeye/hakime, emir/talimat vermesi, genelge göndermesi, tavsiye ve telkinde bulunması sözkonusu değildir. Bakanlığımızın icra dairesinin talebi üzerine gönderdiği yazı, yasal vazifesi gereğidir. Adalet Bakanlığı re'sen görüş bildirmemiş, ilgili 25. İcra Dairesi'nin yazılı talebi üzerine görüş bildirmiştir.







Adalet Bakanlığı, 2992 Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 2. Maddesinin (h) bendi, 10. Maddesinin (d) bendi ve 18. Maddesinin (c) bendine istinaden görevi gereği görüş bildirmiştir. İcra Dairesine gönderilen yazıyı, mahkemeye göndermiş gibi gösterip, bunu yargıya müdahale olarak takdim, gerçeği çarpıtan algı operasyonudur."