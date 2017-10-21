BEKİR BOZDAĞ'DAN KORKUTAN AÇIKLAMA: 2019'A KADAR PEK ÇOK KİRLİ OPERASYONA ŞAHİT OLACAĞIZ
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Ağrı 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu.
"ERDOĞAN'IN BİNDİĞİ AT ŞAHA KALKTI"
Ekonomi ile ilgili olumlu mesajlar veren Bozdağ, Türkiye ekonomisinin neden çökmediğini sorarak, aynı soruya şu cevabı verdi:
Niye çökmüyor ekonomi? Sebebi şu, atasözüdür Ağrılılarda bilir, 'At sahibine göre kişner' de onun için çökmüyor. Siz ata sahibini bindirdiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ı bindirdiniz. At şaha kalktı, bu atı kimse durduramaz, buna güçleri yetmeyecektir. Allah'ın izniyle, onun için de cumhurbaşkanımıza da düşmanlık yapıyorlar. Eğer Türkiye'yi siyasal iktidarı güçlü iktidarı iyi yönetimi, güveni, huzur ve barış ortamı ekonomik istikrarı 5-10 yıl daha devam ederse Türkiye'ye gücümüz yetmez diyorlar.
"2019 YAKLAŞIRKEN PEK ÇOK KİRLİ OPERASYONA TÜRKİYE ŞAHİT OLACAK"
2019 seçimlerine kadar Türkiye'de olumsuz bazı olaylar yaşanmasını beklediğini de dile getiren Bozdağ, ne olduğunu net olarak açıklamadığı bu operasyonlarla ilgili şunları söyledi:
Ne yapalım edelim, 2019'a giderken bir havayı, iklimi ortamı ona göre oluşturalım, darbe ile yemediğimiz Erdoğan ve arkadaşlarını bu halka yedirtelim diyorlar. Hesap kitap bu, sadece Kılıçtaroğlu yok bu işin içerisinde bir dünya var bu işin içerisinde. Ben soruyorum Ağrılılara bütün hesabı yapanlara, Türkiye'nin liderini 2019'da yedirecek miyiz, yedirmeyecek miyiz?. Mesele bu. Ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın izni ile bizim millet birisine dua etti mi, birsini sevdi mi, birini kucakladı mı, ölümüne ona sahip çıkar ve onu vermez, bunu anlamadılar. Anlayacaklardır da. Göreceksiniz 2019 yaklaşırken pek çok kirli operasyona Türkiye şahit olacaktır. Ama bilesiniz ki, hepsinin hedefi de 2019 seçimine giderken vatandaşımızın özgür iradesini etkilemek olacaktır. FETÖ bir yandan, PKK bir yandan, DHKPC bir yandan, bazı ülkelerin istihbarat ülkeleri bir yandan uluslararası ve yerli medya organları bir yandan bazı ülkelerde bunlara destekle arka yandan hep beraber Türkiye'de kirli bir, algı operasyonu yapıyorlar, yapmaya da devam ediyorlar.
Kaynak: haberinburada
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