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bekir bozdağ'dan akpm'nin kararına tepki

BEKİR BOZDAĞ'DAN AKPM'NİN KARARINA TEPKİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 13 yıl sonra Türkiye'nin yeniden siyasi denetime alınmasına ilişkin AKPM kararına tepki gösterdi

Tarih : 26 Nisan 2017, 12:18
Puan Ver : Bekir Bozdağ'dan Akpm'nin Kararına Tepki(7/10)8


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye kararına ilişkin, "AKPM'nin kararını şiddetle kınıyor ve reddediyorum. Adil ve objektif olmayan bu karar, Avrupa Konseyi ve AKPM'ye olan güveni ve saygıyı yok etmiştir." ifadesini kullandı.



Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, AKPM'nin kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



"TARİHİ BİR HATA"



AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararının haksız ve tarihi bir hata olduğunu belirten Bozdağ, kararı "Avrupa Konseyi'nin değerlerinin inkarı ve AKPM'nin aşırıcılığa teslimi" olarak nitelendirdi.



 



kaynak:habertürk








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