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BEKİR BOZDAĞ: GÜLEN KULLANIŞLI MAŞA OLMAKTAN ÇIKTI, ABD İADE ETMELİ


BEKİR BOZDAĞ: GÜLEN KULLANIŞLI MAŞA OLMAKTAN ÇIKTI, ABD İADE ETMELİ
Tarih : 09 Ağustos 2016, 10:41
Puan Ver : Bekir Bozdağ: Gülen Kullanışlı Maşa Olmaktan Çıktı, Abd İade Etmeli(0/10)


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Fetullah Gülen'in ABD ve diğer ülkeler için "kullanışlı maşa" olmaktan çıktığını söyleyerek ABD'nin Gülen'i iade etmesini beklediğini dile getirdi. Bozdağ, FETÖ/PDY darbe girişimi sonrayı yapılan operasyonlarda gözaltı ve tutuklu sayısını da açıkladı. Bozdağ, "Gözaltılar ve tutuklamalarla ilgili rakamlar değişiyor. Şu an tutuklama rakamları 16 bin, gözaltılar da 6 bin civarında. 7 bin 668 civarın adli kontrol kararı verilen kişi var. Bunlar değişiyor. Yeni gözaltı ve tutuklamalar olabiliyor" dedi.








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