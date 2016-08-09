

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Fetullah Gülen'in ABD ve diğer ülkeler için "kullanışlı maşa" olmaktan çıktığını söyleyerek ABD'nin Gülen'i iade etmesini beklediğini dile getirdi. Bozdağ, FETÖ/PDY darbe girişimi sonrayı yapılan operasyonlarda gözaltı ve tutuklu sayısını da açıkladı. Bozdağ, "Gözaltılar ve tutuklamalarla ilgili rakamlar değişiyor. Şu an tutuklama rakamları 16 bin, gözaltılar da 6 bin civarında. 7 bin 668 civarın adli kontrol kararı verilen kişi var. Bunlar değişiyor. Yeni gözaltı ve tutuklamalar olabiliyor" dedi.