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bekir bozdağ: 117 dosya savcılıklara gönderildi

BEKİR BOZDAĞ: 117 DOSYA SAVCILIKLARA GÖNDERİLDİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dokunulmazlık dosyalarının savcılıklara gönderildiğini söyledi

Tarih : 10 Haziran 2016, 15:11
Puan Ver : Bekir Bozdağ: 117 Dosya Savcılıklara Gönderildi(5/10)3


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarına ilişkin, "Adalet Bakanlığında 117 dosya vardı. Onları biz göndermemiştik zaten, yasa değişikliği oldu. Dün 117 dosyayı Adalet Bakanlığından ilgili savcılıklara gönderdik." dedi.



TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, soruları da yanıtladı.



Bozdağ, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, 152 milletvekili hakkında 799 dosyada soruşturma ve kovuşturma engelinin kaldırıldığını belirtti.



TBMM Başkanlığının, elindeki dosyaları Başbakanlığa, Başbakanlığın da Adalet Bakanlığına göndereceğini ifade eden Bozdağ, bakanlığın da bu dosyaları Cumhuriyet savcılıklarına ileteceğini söyledi. Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:



"Adalet Bakanlığında 117 dosya vardı. Onları biz göndermemiştik zaten, yasa değişikliği oldu. İade edeceğimiz için Adalet Bakanlığında tuttuk onları. Dün 117 dosyayı Adalet Bakanlığından ilgili savcılıklara gönderdik, bizdeki dosyaları gönderdik. Dün itibariyle 117 dosya Cumhuriyet savcılıklarına gönderilmiş durumda. Meclis'ten gönderilecek dosyalar da bize geldikten sonra savcılıklara intikal ettirilecektir. Savcılıklar, dosyalar kendilerine geldikten sonra onlarla ilgili soruşturmaları kaldığı yerden devam ettireceklerdir."



Bozdağ, kamuoyunda "savcı ayarlaması, hakim ayarlaması yapılıyor" şeklinde eleştirilerin yer aldığını ve bazı iftiraların atıldığını belirterek, bunların gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığını söyledi.








Etiketler: Bekir  Bozdağ  117  Dosya  Savcılıklara  Gönderildi    haber

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