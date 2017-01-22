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bekçi, kulübesinde ölü bulundu

BEKÇİ, KULÜBESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Konya'da bir sanayi sitesinin bekçiliğini yapan 77 yaşındaki Cevdet Boduk ev olarak da kullandığı kulübesinde ölü bulundu.

Tarih : 22 Ocak 2017, 10:05
Puan Ver : Bekçi, Kulübesinde Ölü Bulundu(6/10)5


Sanayi sitesinde yaklaşık 30 yıldır bekçilik yapan Cevdet Boduk, sanayi esnafı tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cevdet Boduk'un öldüğü tespit edildi.



 



 



 



 



kaynak:mynet






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