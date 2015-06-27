Edirne'de bir kişi pompalı tüfekle inşaatının şantiyesindeki bekçi köpeğini vurarak öldürdü. Yakalanan zanlı köpeğin kendisi ve oğlunu ısırdığını öne sürerek, "Öfkeme yenik düştüm, pişmanım" dedi.



Kentin işlek yerlerinden biri olan Kıyık Caddesi'ndeki bir inşaat şantiyesi önüne küçük bir çocuğun kullandığı motosikletle gelen bir kişi, çuval içindeki pompalı tüfeği çıkardı.







Saldırgan, bekçi köpeğinin koşarak kapıya gelmesi üzerine 1 metre yüksekliğindeki tel örgülü kapının ardından 5 el ateş etti. Yaklaşık 2 metrelik mesafeden vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yere düşen köpek can çekişerek öldü.