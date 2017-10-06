BEKÇİ DEHŞETİ! 8 YILDIR ÇALIŞTIĞI ANAOKULUNDA 1 ÖĞRETMEN VE 6 ÇOCUĞU DİRİ DİRİ YAKTI
Brezilya'da anaokulunda 8 yıldır çalışan bekçi, 6 küçük çocuğu ve bir öğretmeni diri diri yaktı. 50 yaşındaki saldırgan da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Brezilya'da bir anaokulunun bekçisi 6 küçük çocuğunu ve bir öğretmeni üzerlerine alkol püskürterek diri diri yaktı. Çıkan dumandan ve alevlerden etkilenen 10 kişi ise çevre hastanelerde tedavi altına alındı. 50 yaşındaki saldırgan Damiao Soares dos Santos ise aldığı ölümcül yanıklar sonrasında hastaneye kaldırıldı ve burada öldü.
50 yaşındaki saldırgan Damiao Soares dos Santos
ÖLEN ÇOCUKLAR 4-5 YAŞLARINDA
Saldırı gerçekleştiğinde okulda yaklaşık 80 çocuk bulunuyordu. Haberi alan aileleri ise hemen okula koştu. Telaş içindeki aileler çocuklarının sağlığından emin olmak isterken kül olmuş sınıfla karşı karşıya kaldı. Ölen çocukların dört-beş yaşlarında olduğu açıklandı.
8 YIL GECE ÇALIŞMIŞ
Polis soruşturmayı genişleterek kurbanların aileleri ile güvenlik görevlisi arasında bir husumet olup olmadığını araştırdı. Ancak polis müdürü şefi Renato Nunes, Hoje em Dia gazetesinin internet sitesine, güvenlikçinin 2014 yılından bu yana zihinsel sağlık sorunlarına sahip olduğunu söyledi. Bekçi, çocuklarla doğrudan irtibat kurmadığı kreş okulunda en az sekiz yıl boyunca gece çalışmıştı.
ŞEHİRDE 7 GÜN YAS İLAN EDİLDİ
Akıllara durgunluk veren olay Belo Horizonte'nin yaklaşık 600km kuzeyinde 70 bin kişilik bir şehir olan Janauba'da gerçekleşti. Belediye başkanı şehirde 7 gün yas ilan etti.
Kaynak: haberinburada
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