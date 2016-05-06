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BEKAROĞLU'NDAN DAVUTOĞLU İDDİASI


BEKAROĞLU'NDAN DAVUTOĞLU İDDİASI
Tarih : 06 Mayıs 2016, 15:17
Puan Ver : Bekaroğlu'ndan Davutoğlu İddiası(5/10)2


CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 'Sayın Davutoğlu dün, 'ben şimdilik olmuyorum' diyerek geri çekildi. Çok sabırlıdır, beklemesini bilir ama hırsları da vardır, hırslarından vazgeçmiş değildir. Bekleyecek, gelişmelere göre uygun zaman ve zeminde tekrar siyasette olacak' dedi.



Bekaroğlu, düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'de yaşananların "saray darbesi" olduğunu söyledi. "Yüzde 50'ye yakın oy alan ve 14 seneden beri iktidarda bulunan bir siyasi partinin bütün bu olup biteni kabullenmesi, hiç ses çıkarmaması ve bir kişinin iradesine tabi olması düşündürücüdür" diyen Bekaroğlu, "Hiçbir tartışma, müzakere, ortak akıl yok, teslimiyet var; o ne derse o anlayışı var ve bu gerçekten ürkütücüdür." ifadesini kullandı.







Etiketler: Bekaroğlu  Ndan  Davutoğlu  İddiası    haber

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