BEKARETİNİ 7 MİLYON DOLARA SATIŞA ÇIKARAN GENÇ KADIN İNANMAYANLAR İÇİN DOKTOR RAPORUNU GÖSTERDİ
ABD'de yaşayan 23 yaşındaki genç kadın, bekaretini yasal bir genelev üzerinden 7 milyon dolardan başlayan bir açık artırma ile satışa çıkarırken, bakire olduğunu da doktordan aldığı raporla kanıtladı.
ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Bailey Gibson, bekaretini 7 milyon sterlin yani yaklaşık 10 milyon dolara sattığını açıkladı. Satışı dünyaca ünlü yasal bir genelevde açık artırma usulü gerçekleştirecek olan genç kadın, bir video ile bunu dünyaya duyurdu.
DOLANDIRICI İDDİALARINA VİDEOLU YANIT VERDİ
Moonlite Bunny Ranch isimli yasal genelevde yapılacak açık artırma için yüzlerce insan bunun bir dolandırıcılık olduğunu söylediği için genç güzel bir video ile saflığını kanıtladı. Gibson, kızlık zarının kusursuz olduğunı kanıtlamak için doktor tarafından hazırlanan bir belgeyi de yayınladı.
200 BİN DOLARLIK TEKLİF ALDI
ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Bailey, şimdiden 200 bin dolarlık bir teklif aldığını söyledi. Ancak bundan daha fazlasını istediğini de sözlerine ekledi. Sadece bir kez satabileceği bir şey olduğu için fiyatın oldukça masum olduğunun da altını çizen Bailey, saflığımı kaybettiğim adam, el değmemiş kadınlığımın gerçek değerini bilen ve anlayan birisi olacak diyerek doğru kişinin peşinde olduğunun mesajını verdi.
YÜZDE 50'Sİ KENDİNE
Bailey 15 Eylül'de sona erecek olan açık atırmada ödenen fiyatın yüzde 50'sini kendisi alabilecek.
Kaynak: haberinburada
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