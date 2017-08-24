BeIN Sports'taki görevine son verilen Gökmen Özdemir, ByLock iddialarına "Benim FETÖ'yle işim olmaz. Ayrılık tamamen iş anlayışından." yorumunu yaptı.

2017 Şubat ayında beIN Sports'a haber müdürlüğü görevine getirilen Gökmen Özdemir'in görevine son verildi.

Spor medyasındaki sürpriz ayrılık üzerine sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşıldı. Bu mesajlardan bazıları Özdemir'in FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığı şeklindeydi. Gökmen Özdemir'in FETÖ'nün iletişim programı ByLock kullandığına dair çeşitli iddialar ortaya atıldı.

AÇIKLAMA GELDİ: BENİM FETÖ'YLE İŞİM OLMAZ

Bu iddialar üzerine uzun süredir sosyal medya hesabını kullanmayan ünlü gazeteci kısa bir açıklama yaparak beIN Sports'dan neden ayrıldığını açıkladı. ByLock ve FETÖ iddialarını net bir şekilde yalanlayan Özdemir, ayrılığın 'tamamen iş anlayışından' kaynaklandığını takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: haberinburada