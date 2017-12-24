BEIN SPORTS'A ÇIKIŞAN ŞENOL GÜNEŞ'E CEVAP TÜMER'DEN GELDİ
beIN Sports'un kendisini yayına geç almasına tepki gösteren Şenol Güneş'e Tümer Metin stüdyodan cevap verdi: Bizim seni beklediğimiz süre çok daha fazladır.
Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Demir Grup Sİvasspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ten maç sonu tepki vardı.
beIN Sports'un kendisini yayına geç almasına kızan tecürbeli hoca Şenol Güneş'e Tümer Metin stüdyodan cevap verdi. Metin; "Hocam, bu stüdyolarda bizim seni beklediğimiz süre, bizim seni beklettiğimiz süreden çok daha fazladır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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