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beIN Sports'a çıkışan Şenol Güneş'e cevap Tümer'den geldi

BEIN SPORTS'A ÇIKIŞAN ŞENOL GÜNEŞ'E CEVAP TÜMER'DEN GELDİ

beIN Sports'un kendisini yayına geç almasına tepki gösteren Şenol Güneş'e Tümer Metin stüdyodan cevap verdi: Bizim seni beklediğimiz süre çok daha fazladır.

Tarih : 24 Aralık 2017, 08:40
Puan Ver : Beın Sports'a Çıkışan Şenol Güneş'e Cevap Tümer'den Geldi(5/10)1

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Demir Grup Sİvasspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ten maç sonu tepki vardı.

beIN Sports'un kendisini yayına geç almasına kızan tecürbeli hoca Şenol Güneş'e Tümer Metin stüdyodan cevap verdi. Metin; "Hocam, bu stüdyolarda bizim seni beklediğimiz süre, bizim seni beklettiğimiz süreden çok daha fazladır" ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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