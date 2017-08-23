2017 Şubat ayında beIN Sports'a haber müdürlüğü görevine getirilen Gökmen Özdemir'in görevine son verildi. Olaylı bir şekilde göreve getirilen Özdemir ayrılığı duyuruldu.

Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 2017 yılının Ocak ayında yapılan Divan Kurulu'nda ilginç bir çıkışta bulunarak, Gökmen Özdemir'i hedef almıştı:

AZİZ YILDIRIM SERT ÇIKMIŞTI

"Lig TV bir şahsı (Gökmen Özdemir) alıyor, haber müdürü yapmak istiyorlar! 3 Temmuz'da Trabzon ile aramızdaki kavganın sebebi bu şahıstır. Eğer Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar Lig TV 'biz bu adamı almıyoruz' demezse Lig TV decoderimi iptal ediyorum. Pazartesi de gerekli açıklamayı yapacağım." demişti.

Kaynak: haberinburada