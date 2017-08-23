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beIN Sports, Aziz Yıldırım'ın istemediği haber müdürünü yolladı

BEIN SPORTS, AZİZ YILDIRIM'IN İSTEMEDİĞİ HABER MÜDÜRÜNÜ YOLLADI

Yayıncı kurulu beIN Sports, Şubat ayında haber müdürlüğüne getirdiği Gökmen Özdemir'in görevine son verdi. Aziz Yıldırım da, Gökmen Özdemir'in gelmesini istemediğini açıklamıştı.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 18:50
Puan Ver : Beın Sports, Aziz Yıldırım'ın İstemediği Haber Müdürünü Yolladı(10/10)6

2017 Şubat ayında beIN Sports'a haber müdürlüğü görevine getirilen Gökmen Özdemir'in görevine son verildi. Olaylı bir şekilde göreve getirilen Özdemir ayrılığı duyuruldu.

Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 2017 yılının Ocak ayında yapılan Divan Kurulu'nda ilginç bir çıkışta bulunarak, Gökmen Özdemir'i hedef almıştı:

AZİZ YILDIRIM SERT ÇIKMIŞTI

"Lig TV bir şahsı (Gökmen Özdemir) alıyor, haber müdürü yapmak istiyorlar! 3 Temmuz'da Trabzon ile aramızdaki kavganın sebebi bu şahıstır. Eğer Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar Lig TV 'biz bu adamı almıyoruz' demezse Lig TV decoderimi iptal ediyorum. Pazartesi de gerekli açıklamayı yapacağım." demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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