BEIN SPORTS, AZİZ YILDIRIM'IN İSTEMEDİĞİ HABER MÜDÜRÜNÜ YOLLADI
Yayıncı kurulu beIN Sports, Şubat ayında haber müdürlüğüne getirdiği Gökmen Özdemir'in görevine son verdi. Aziz Yıldırım da, Gökmen Özdemir'in gelmesini istemediğini açıklamıştı.
2017 Şubat ayında beIN Sports'a haber müdürlüğü görevine getirilen Gökmen Özdemir'in görevine son verildi. Olaylı bir şekilde göreve getirilen Özdemir ayrılığı duyuruldu.
Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 2017 yılının Ocak ayında yapılan Divan Kurulu'nda ilginç bir çıkışta bulunarak, Gökmen Özdemir'i hedef almıştı:
AZİZ YILDIRIM SERT ÇIKMIŞTI
"Lig TV bir şahsı (Gökmen Özdemir) alıyor, haber müdürü yapmak istiyorlar! 3 Temmuz'da Trabzon ile aramızdaki kavganın sebebi bu şahıstır. Eğer Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar Lig TV 'biz bu adamı almıyoruz' demezse Lig TV decoderimi iptal ediyorum. Pazartesi de gerekli açıklamayı yapacağım." demişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar