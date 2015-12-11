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behzat ç.'nin yapımcısına haciz şoku

BEHZAT Ç.'NİN YAPIMCISINA HACİZ ŞOKU

Behzat Ç., Elveda Rumeli gibi geniş izleyici kitlelerine ulaşan dizi ve sinema filmlerinin yapımcılığını üstlenen Adam Film hacizlerle boğuşuyor. Şirket, faaliyetlerini durdururken, sahibi Tarkan Karlıdağ'ın evleri icradan satışa çıkarıldı.

Tarih : 11 Aralık 2015, 14:46
Puan Ver : Behzat Ç.'nin Yapımcısına Haciz Şoku(7/10)4


Ünlü yapım şirketi Adam Film Yapım İletişim Tanıtım Danışmanlık şirketi, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon dizilerinin yapımcılığını üstlendi. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Elveda Rumeli, Balkan Düğünü, Mor Menekşeler, şirketin yapımcılığını üstlendiği önemli dizi filmleri oldu. Ancak bir süreden beri mali sıkıntılar yaşayan şirket mali darboğazı atlatamadı.








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