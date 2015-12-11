

Ünlü yapım şirketi Adam Film Yapım İletişim Tanıtım Danışmanlık şirketi, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon dizilerinin yapımcılığını üstlendi. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Elveda Rumeli, Balkan Düğünü, Mor Menekşeler, şirketin yapımcılığını üstlendiği önemli dizi filmleri oldu. Ancak bir süreden beri mali sıkıntılar yaşayan şirket mali darboğazı atlatamadı.