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behzat ç ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

BEHZAT Ç NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yayınlandığı dönem büyük bir fan kitlesine sahip olan Behzat Ç. dizisini bir süredir ekranlara döneceği iddia ediliyordu. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu bu iddialara doğruladı. Peki Behzat Ç ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Tarih : 08 Kasım 2016, 09:36
Puan Ver : Behzat Ç Ne Zaman, Hangi Kanalda Yayınlanacak?(10/10)10


Oyuncu Erdal Beşikçioğlu bir dönem televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Behzat Ç.'nin yeniden çekileceğini söyledi. Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'na konuşan Erdal Beşikçioğlu, “Behzat Ç.”yi de ocak ayında tekrar çekeceksiniz değil mi?" sorusuna "Niyetimiz var. Kanal D'nin dijital platformu Blu TV'yle bu konuyla ilgili konuşuyoruz. Onlar da çok heyecanlı, biz de çok heyecanlıyız, izleyici de. Umarım telifiyle ilgili bir sıkıntı olmaz. Ben oynamaktan keyif alırım" yanıtını verdi.



“Onlar da çok heyecanlı, biz de çok heyecanlıyız, izleyici de. Umarım telifiyle ilgili bir sıkıntı olmaz. Ben oynamaktan keyif alırım.”



“Behzat Ç. karakteri sevilmeyecek karakter değil… Şahane ve çok da güzel yazılmış bir karakter. Bir roman uyarlaması olduğu için detayları çok fazla olan bir karakter. O yüzden o sularda yüzmek şahaneydi.”



Yeni bölümlerinin henüz nerede yayınlanacağı açıklanmayan Behzat Ç., star TV ekranlarında 3 sezon yayınlanmış ve 96.bölüm sonunda final yaparak ekranlara veda etmişti.



Daha sonra ‘Behzat Ç. Ankara Yanıyor' isimli dizinin devamı olan bir film 1 Kasım 2013'te vizyona girmişti.



 



kaynak:milliyet








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