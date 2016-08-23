

Behzat Ç. dizisinin senaristi Emrah Serbes, Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda 'Behzat Ç. ekrana dönüyor mu?' sorusuna şöyle yanıt verdi: "Eski ekip toplandık, bir aradayız. Bu işi yeniden yapmak istiyoruz. Behzat Ç.'nin ekranlara dönmesi için elimizden geleni yapacağız"







"Görüşmelere başladık. İzleyici istiyor, bizde istiyoruz. Herkes istiyorsa bu işin olmaması için bir engel yok. Yüksek ihtimalle ocak ayında bu işi yaparız. Nerede yaparız şu an bilemiyorum."







"17 - 25 Aralık operasyonlarından sonra emniyette pek polis kalmadığı için mecburen Behzat Ç.'yi geri alacaklar, yani 17-25 Aralık sürecinden sonra emniyette devam etmiş olacak. Cinayet büroda."



"Bizim hikâyemiz 15 Temmuz'dan önce başlayacak. Darbe girişimine giden süreçten önce 10 Temmuz 2016'da başlayacak. 'Behzat Ç.: İmamların Öcü' ama aynı zamanda Behzat Ç.'nin kişisel hikâyesi de olacak."