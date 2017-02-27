Behçet hastalığının, klinik çalışmalara göre yüzde 50-70 oranında gözlerde tutulum yaparak iltihaba neden olabildiği ve tedavi edilmemesi halinde kalıcı görme kayıplarına yol açabildiği belirtildi



Behçet hastalığının, klinik çalışmalara göre yüzde 50-70 oranında gözlerde tutulum yaparak iltihaba neden olabildiği ve tedavi edilmemesi halinde kalıcı görme kayıplarına yol açabildiği belirtildi.



Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Yalçındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Behçet hastalığının nadir görüldüğünü ve vücutta birçok sistemi tuttuğunu söyledi.



Behçet hastalığının, ağızda aft, genital ülser, deri bulguları ve gözün iltihaplanması (üveit) gibi sorunlara yol açan bir sendrom olduğunu belirten Yalçındağ, hastalığın en sık Türkiye, Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerinde görüldüğünü ifade etti. Yalçındağ, "Hastalığın görülme sıklığı Japonya'da on binde bir iken bu oran Türkiye'de on binde 42'dir. En sık 30-40 yaşlarında görülmektedir. Genç nüfusu etkilemesi nedeniyle önemli bir hastalıktır." dedi.







kaynak:habertürk