Behçet Hastalığı Gözleri Vuruyor!
Cumhurbaşkanlığı Sistemini Ak Parti Hatipleri Anlatacak
Kosgeb 50 Bin Lira Faizsiz Kredi Sonuçları Açıklandı!
Borcunuzu Tek Bankada Toplayabilirsiniz!
Kuzey Kore'de Yeni İnfaz İddiası
Kupada Hakemler Belli Oldu
Başbakan Yıldırım İle Barzani'nin Görüşmesi Başladı
Recep İvedik 5'i Kaç Kişi İzledi?
Emekli Promosyon Ödemelerinde Tarih Netleşti
Aziz Kocaoğlu Beraat Etti
İçişleri Bakanlığı'ndan Son Dakika Açıklaması!
Bursaspor Otobüsüne Saldırı İle İlgili 6 Gözaltı
Günlerce Konuşulan Cani Kadının Cezası Belli Oldu!
Bu Süreç Kurtuluş Savaşı'nın İkinci Adımıdır
Sağlığınızı Kaybetmeden Yaşlanmak İçin...
Şanlıurfa'da, Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, ...
Galaxy S8 İçin Yeni Bir Görsel Daha Sızdırıldı
Lg X Power2 Duyuruldu!
Yeni Nokia 3310 Hangi Renklerde Gelecek?
Playstation Store'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

behçet hastalığı gözleri vuruyor!

BEHÇET HASTALIĞI GÖZLERİ VURUYOR!

Behçet hastalığının, klinik çalışmalara göre yüzde 50-70 oranında gözlerde tutulum yaparak iltihaba neden olabildiği ve tedavi edilmemesi halinde kalıcı görme kayıplarına yol açabildiği belirtildi

Tarih : 27 Şubat 2017, 17:02
Puan Ver : Behçet Hastalığı Gözleri Vuruyor!(10/10)7


Behçet hastalığının, klinik çalışmalara göre yüzde 50-70 oranında gözlerde tutulum yaparak iltihaba neden olabildiği ve tedavi edilmemesi halinde kalıcı görme kayıplarına yol açabildiği belirtildi.



Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Yalçındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Behçet hastalığının nadir görüldüğünü ve vücutta birçok sistemi tuttuğunu söyledi.



Behçet hastalığının, ağızda aft, genital ülser, deri bulguları ve gözün iltihaplanması (üveit) gibi sorunlara yol açan bir sendrom olduğunu belirten Yalçındağ, hastalığın en sık Türkiye, Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerinde görüldüğünü ifade etti. Yalçındağ, "Hastalığın görülme sıklığı Japonya'da on binde bir iken bu oran Türkiye'de on binde 42'dir. En sık 30-40 yaşlarında görülmektedir. Genç nüfusu etkilemesi nedeniyle önemli bir hastalıktır." dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Behçet  Hastalığı  Gözleri  Vuruyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER