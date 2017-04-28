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beğenildikçe bağımlılığımız artıyor!

BEĞENİLDİKÇE BAĞIMLILIĞIMIZ ARTIYOR!

Yrd. Doç. Dr. Onur Noyan internet bağımlılığıyla ilgili “Ne kadar çok fav/retweet o kadar çok haz, ne kadar çok beğeni o kadar çok haz ve bağımlılık sarmalı” diye konuştu

Tarih : 28 Nisan 2017, 10:30
Puan Ver : Beğenildikçe Bağımlılığımız Artıyor!(8/10)9


4. Uluslararası İletişim Günleri'nde “dijital bağımlılık” konusu nörobilim, psikoloji ve etik açılardan ele alındı.



Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, açılış konuşmasında Durham Üniversitesinden Dr. Gerald Moore'un sunumunda ele alacağı dopaminin beynin haz maddesi olduğunu hatırlatarak “Dopamin maddesinin iletişimin konusu olması, iletişimin nörobilimle birleşmesi aslında bilimin geleceğini de görmektir, yakalamaktır. Şu anda haz peşinde koşan bir insanlık mı var, haz bağımlılığı mı oluşuyor, insanın yaşam amacı değişti mi, insan niçin yaşıyor, bunlar popüler kültürde yapılan tartışmalar. Bu tartışmaların Durham Üniversitesinde yapılan bir çalışmaya konu olması ve bunun Üsküdar Üniversitesinde konuşulması çok önemli” dedi.



“İNTERNETSİZ ORTAM KİŞİYİ KRİZE SOKUYORSA BAĞIMLLIK BAŞLADI DEMEK"



Sosyal davranış açısından kuşakların iyi analiz edilmesi gerektiğini, analiz edilmesi gereken konulardan birinin de dijital bağımlılık olduğunu belirten Tarhan, “İnternet kuşağının risklerinden birisi de teknolojinin beyindeki ödül ceza sistemini bozması ve bağımlılık yapmasıyla çok yakından ilgili. Beyindeki ödül ceza sistemi haz duygusu ile ilgili. Haz duygusunun temel maddesi de dopamin ve dopamini artıran şeyler. Bağımlılığa ödül yetmezliği sendromu deniyor. İnternet de tıpkı madde gibi ödül yetmezliği yapıyor, internetin olmadığı bir ortamda kişi krize giriyorsa ve günlük işlerini aksatıyorsa bağımlılık başlamış demektir” dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Beğenildikçe  Bağımlılığımız  Artıyor    haber

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