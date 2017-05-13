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bedensel engelli çift dünya evine girdi

BEDENSEL ENGELLİ ÇİFT DÜNYA EVİNE GİRDİ

AMASYA'da bir sosyal paylaşım sitesinde tanışarak birbirlerine aşık olan bedensel engelli 39 yaşındaki Semih Adatepe ile 35 yaşındaki Esma Sar dünya evine girdi.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 16:12
Puan Ver : Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi(6/10)7


AMASYA'da bir sosyal paylaşım sitesinde tanışarak birbirlerine aşık olan bedensel engelli 39 yaşındaki Semih Adatepe ile 35 yaşındaki Esma Sar dünya evine girdi.



Amaya'nın Merzifon İlçesi'nde oturan doğuştan bedensel engelli Semih Adatepe ile Ankara'da yaşayan bedensel engelli Esma Sar, 2 yıl önce bir sosyal paylaşım sitesinde tanışarak arkadaş oldu. Birbirlerine aşık olan Adatepe ve Sar, bugün Merzifon Öğretmenevi'nde yapılan düğün ile dünya evine girdi. Kendisine ait büfesi olan Semih Adatepe, yetkililerden kendisine iş bulması konusunda yardımcı olmalarını istedi.



 



kaynak:haberler








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