BEDEN DİLİ ÖNEMLİ! BEYAZ SARAY'IN YENİ BASIN SÖZCÜSÜ DERSİNİ İYİ ÇALIŞMIŞ
Beyaz Saray'ın yeni basın sözcüsü Anthony Scaramucci, konuşmasında Donald Trump ile benzer el hareketleri yapınca ortaya bu görüntüler çıktı.
Anthony Scaramucci'nin, ABD Başkanı Trump'a benzer el hareketleri, izleyenlere aynı ekipten beden dili eğitimi aldıklarını düşündürdü.
Kaynak: haberinburada
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