

'Bedelli Askerlik' yapmak için 2011'de 30 bin TL ödeyen ve 10 Aralık 2014'de yapılan değişiklikle bedelli askerlik tutarının 18 bin TL'ye indirilmesi üzerine aradaki 12 bin TL farkın kendisine geri ödenmesi için hukuk savaşı başlatan Avukat Baran Doğan'a, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nden kötü haber geldi.







Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2'inci Daire Başkanlığı, Avukat Doğan'ın aradaki farkın iadesine yönelik talebini yasal dayanağı ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesi ile reddetti. Kararı değerlendiren Avukat Doğan, "Karara itiraz etmek için, karara karşı aynı mahkeme nezdinde karar düzeltme talebinde bulunacağız" dedi.







2011'de çıkarılan yasa ile 30 bin TL ödeyerek bedelli askerlikten yararlanan avukat Baran Doğan, 3 yıl sonra yasada yapılan değişiklikle bedelli askerlik miktarının 18 bin TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Bedelli askerlik yasasının kabul edildiği 10 Aralık 2014'de Milli Savunma Bakanlığı'na dilekçe veren avukat Doğan, 2011'de ödediği bedelli askerlik ücreti olan 30 bin TL'nin 12 bin TL'sinin yasal faizi ile iadesinin istedi. Milli Savunma Bakanlığı Avukat Doğan'ın talebini "Kanunda iade yapılacağına dair" yasal bir düzenleme bulunmadığı gerekçesi reddetti.