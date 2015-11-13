O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

bedelliyi 30 bin tl'ye yapanlara kötü haber

BEDELLİYİ 30 BİN TL'YE YAPANLARA KÖTÜ HABER

Bedelli askerlikte aradaki farkın ödenmesi talebine mahkemeden onay çıkmadı

Tarih : 13 Kasım 2015, 16:44
Puan Ver : Bedelliyi 30 Bin Tl'ye Yapanlara Kötü Haber(6/10)5


'Bedelli Askerlik' yapmak için 2011'de 30 bin TL ödeyen ve 10 Aralık 2014'de yapılan değişiklikle bedelli askerlik tutarının 18 bin TL'ye indirilmesi üzerine aradaki 12 bin TL farkın kendisine geri ödenmesi için hukuk savaşı başlatan Avukat Baran Doğan'a, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nden kötü haber geldi.



Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2'inci Daire Başkanlığı, Avukat Doğan'ın aradaki farkın iadesine yönelik talebini yasal dayanağı ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesi ile reddetti. Kararı değerlendiren Avukat Doğan, "Karara itiraz etmek için, karara karşı aynı mahkeme nezdinde karar düzeltme talebinde bulunacağız" dedi.



2011'de çıkarılan yasa ile 30 bin TL ödeyerek bedelli askerlikten yararlanan avukat Baran Doğan, 3 yıl sonra yasada yapılan değişiklikle bedelli askerlik miktarının 18 bin TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Bedelli askerlik yasasının kabul edildiği 10 Aralık 2014'de Milli Savunma Bakanlığı'na dilekçe veren avukat Doğan, 2011'de ödediği bedelli askerlik ücreti olan 30 bin TL'nin 12 bin TL'sinin yasal faizi ile iadesinin istedi. Milli Savunma Bakanlığı Avukat Doğan'ın talebini "Kanunda iade yapılacağına dair" yasal bir düzenleme bulunmadığı gerekçesi reddetti.








Etiketler: Bedelliyi  30  Bin  Tl  Ye  Yapanlara  Kötü  Haber    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER