

TBMM Genel Kurulu'nda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 4 maddesi kabul edildi.







Kabul edilen maddelere göre, yurt dışında oturma veya çalışma izniyle en az 3 yıl süreyle bulunan Türk vatandaşları, 6 bin avro yerine bin avro ödeyerek askerlik yapmış sayılacak. Bu kişiler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını gösteren belgelerle birlikte konsolosluk aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak ve bin avroyu defaten ödeyecek.







Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar da bin avro ödeyecek. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere 38 yaşının sonuna kadar başvuruda bulunmamış veya başvurdukları halde ödemelerini tamamlamadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlüler de bin avro ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bunların fazladan yaptıkları ödemeler iade edilmeyecek.