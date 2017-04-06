

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Referandumda kimler hayır diyor?" diye sordu. "Kandil, İmralı, Pensilvanya 'hayır' diyor. Onlar hayır dediğine göre burada bir sıkıntı var öyle mi?" ifadesini kullanan Erdoğan, "Güzel bir söz: Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor: Kişi, sevdikleriyle beraberdir. Buyurun. Bütün buralardan hareketle notu vereceğiz ve biz onlarla beraber yürüyemeyiz" diye konuştu.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "O zaman siz hayır diyenlere terörist mi diyorsunuz?" dediğini belirten Erdoğan, "Ben böyle bir şeyi hiçbir yerde demedim. Biz hayır diyenlere de anlayış gösteririz ama onlara doğru olanı da söyleriz. Böyle bir görevimiz var. Demokrasi bu" değerlendirmesinde bulundu.







kaynak:ntv