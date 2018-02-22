İçine Şeytan Girdi Diyerek Sevgilisinin Kızına 6 Yıl Tecavüz Etti
14 Yaşındaki Çocuk, 2 Yıldır Yumurtladığını İddia Ediyor!
Tecavüz Edip Diri Diri Yaktıkları Kadının Önünde Selfie Çektiler
Tsk Görüntüleri Yayınladı! Mehmetçik Terör Konvoyunu Böyle Vurmuş
Hakan Hatipoğlu'nun Kaderi Belli Oldu! Yerine 2 Yeni İsim Gelecek
Dev Maç Öncesi Olaylar Çıktı, Bir Polis Hayatını Kaybetti
Mehmetçik, Ypg'ye Askeri Malzeme Taşıyan Esad Yanlısı Konvoyu Vurdu
Lazio Farklı Kazanarak Tur Atladı
Napoli 2 Farklı Kazanmasına Rağmen Avrupa'dan Elendi
İsrail'de Skandal! Filistinli Tutuklulara Daha Az Yemek Verecekler
Survivor'da Nihat Doğan Çıldırdı: Bundan Sonra Herkese Gider
Hükümet'ten Hollanda'nın 'sözde Soykırım' Yasasına İlk Tepki!
Askeri Kışlada Yangın: 7 Asker Zehirlendi
Enes Ünal'ın Forma Giydiği Villarreal, Avrupa Ligine Havlu Attı
Adana Derbisinde Gol Son Dakikada Geldi
Bbp Lideri Destici, Cumhur İttifakı'ndan Beklediği Oy Oranını Açıkladı
Bebeklerinin Yanında Uyuşturucu Komasına Girdiler
Porto'da Alex Telles Depremi
Fenerbahçe'de Derbi Öncesi Mathieu Valbuena Şoku!
Türkiye'de Espor & Dünyada Espor

BEBEKLERİNİN YANINDA UYUŞTURUCU KOMASINA GİRDİLER


Bebeklerinin yanında uyuşturucu komasına girdiler
Tarih : 22 Şubat 2018, 22:40
Puan Ver : Bebeklerinin Yanında Uyuşturucu Komasına Girdiler(7/10)3

İstanbul Mecidiyeköy durağında, akşam iş çıkışı saatlerinde metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar korkunç olaya tanıklık ettiler. Metrobüs istasyonunda evli bir çift kullandıkları uyuşturucu madde etkisiyle baygınlık geçirdi.

ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Peronda aniden baygınlık geçiren çiftin çocukları da beraberlerinde bulunurken olay yerine gelen sağlık ekiplerince çift hastaneye kaldırıldı. (Posta)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bebeklerinin  Yanında  Uyuşturucu  Komasına  Girdiler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER