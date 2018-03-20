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Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Şimdiden 100 bin TL harcadılar

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU! ŞİMDİDEN 100 BİN TL HARCADILAR

Futbolcu Caner Erkin ile evli olan ve 3,5 aylık hamile olan Şükran Ovalı'nın bebeğinin cinsiyetinin kız olacağı ortaya çıktı. Caner Erkin, bebek odası için 100 bin TL harcama yaptı.

Tarih : 20 Mart 2018, 00:50
Puan Ver : Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu! Şimdiden 100 Bin Tl Harcadılar(8/10)4

Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinin bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu ve ikiz bebek beklemedikleri ortaya çıktı.

ŞÜKRAN OVALI İLK KEZ ANNE OLMANIN HEYECANINI YAŞIYOR

Şükran Ovalı ilk kez anne olmanın heyecanını yaşarken Caner Erkin'in Asena Atalay ile olan evliliğinden Çınar adında bir oğlu var.

EŞİNİN ÜZERİNE TİTRİYOR

6 ay sonra bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşayan ikiliden Caner Erkin ise eşinin adeta üzerine titriyor.

Çiftin yakın çevresinden alınan bilgilere göre Caner Erkin, Şükran Ovalı'nın bir dediğini iki etmiyor.

BEBEK ODASI İÇİN 100 BİN TL HARCADI

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Caner Erkin öte yandan Beykoz Acarken'teki villasında bebek odası için 100 bin TL'ye tadilat yapmaya başlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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