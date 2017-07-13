BEBEKLERİNİ ÖLDÜRÜP ÇÖP POŞETİNE KOYARAK DONDURAN ANNE KAN DONDURDU!
Fransa'da 50 yaşındaki kadının boğarak öldürdüğü bebeği, çalıştığı iş yerinin dondurucusunda bulununca daha önceki doğumlarında da bebeklerini boğup dondurduğu ortaya çıktı.
Fransa'nın batısındaki Lorient kentinde 50 yaşındaki bir kadının daha önceki doğumlarında bebeklerini boğup dondurduğu ortaya çıktı.
Korkunç olay, Atlantik Okyanusu sahilinde balıkçı teknesinin dondurucusunda bir bebek cesedi bulunmasıyla anlaşıldı.
Bebeğin bulunduğu balıkçı teknesinde çalışan kadının evinde arama yapan polis, evde dondurulmuş iki bebek cesedi buldu.
HER DOĞUMDAN SONRA BEBEĞİNİ YASTIKLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
Lorient Cumhuriyet Savcısı Laureline Peyrefitte, bebeklerin annesi olan 50 yaşındaki kadının her doğumundan sonra bebeği yastıkla boğup dondurduğunun belirlendiğini belirtti. Kesin otopsi sonucu beklenen bebeklerin şimdilik sadece doğum sırasında ölmedikleri biliniyor.
CANİ KADININ 25 YAŞINDA OĞLU VAR
Cani anne, bebeklerini 1998, 1999 ve 2003 yıllarında Larmor-Plage kentinde tek başına doğurduğunu, ardından bir çöp poşetine koyarak buzlukta dondurduğunu belirtti. Kadının bebeklerden birini çalıştığı teknenin dondurucusuna sakladığı ve olayın bir başka çalışanın bebeği fark edip polise haber vermesiyle ortaya çıktığı açıklandı. 50 yaşındaki kadının 25 yaşında bir oğlu olduğu da bildirildi.
DAHA ÖNCE DE AYNI TÜRDE OLAY YAŞANDI
Fransa'da daha önce yine benzer bir olay yaşanmış, bir annenin doğurduğu bebeklerini öldürüp dondurması ülkede büyük yankı uyandırmıştı.
Kaynak: haberinburada
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