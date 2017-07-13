İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Bebeklerini Öldürüp Çöp Poşetine Koyarak Donduran Anne Kan Dondurdu!

BEBEKLERİNİ ÖLDÜRÜP ÇÖP POŞETİNE KOYARAK DONDURAN ANNE KAN DONDURDU!

Fransa'da 50 yaşındaki kadının boğarak öldürdüğü bebeği, çalıştığı iş yerinin dondurucusunda bulununca daha önceki doğumlarında da bebeklerini boğup dondurduğu ortaya çıktı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 22:00
Puan Ver : Bebeklerini Öldürüp Çöp Poşetine Koyarak Donduran Anne Kan Dondurdu!(8/10)4

Fransa'nın batısındaki Lorient kentinde 50 yaşındaki bir kadının daha önceki doğumlarında bebeklerini boğup dondurduğu ortaya çıktı.

Korkunç olay, Atlantik Okyanusu sahilinde balıkçı teknesinin dondurucusunda bir bebek cesedi bulunmasıyla anlaşıldı.

Bebeğin bulunduğu balıkçı teknesinde çalışan kadının evinde arama yapan polis, evde dondurulmuş iki bebek cesedi buldu.

HER DOĞUMDAN SONRA BEBEĞİNİ YASTIKLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Lorient Cumhuriyet Savcısı Laureline Peyrefitte, bebeklerin annesi olan 50 yaşındaki kadının her doğumundan sonra bebeği yastıkla boğup dondurduğunun belirlendiğini belirtti. Kesin otopsi sonucu beklenen bebeklerin şimdilik sadece doğum sırasında ölmedikleri biliniyor.

CANİ KADININ 25 YAŞINDA OĞLU VAR

Cani anne, bebeklerini 1998, 1999 ve 2003 yıllarında Larmor-Plage kentinde tek başına doğurduğunu, ardından bir çöp poşetine koyarak buzlukta dondurduğunu belirtti. Kadının bebeklerden birini çalıştığı teknenin dondurucusuna sakladığı ve olayın bir başka çalışanın bebeği fark edip polise haber vermesiyle ortaya çıktığı açıklandı. 50 yaşındaki kadının 25 yaşında bir oğlu olduğu da bildirildi.

DAHA ÖNCE DE AYNI TÜRDE OLAY YAŞANDI

Fransa'da daha önce yine benzer bir olay yaşanmış, bir annenin doğurduğu bebeklerini öldürüp dondurması ülkede büyük yankı uyandırmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bebeklerini  Öldürüp  Çöp  Poşetine  Koyarak  Donduran  Anne  Kan  Dondurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER