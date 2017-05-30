BEBEKLERİ KAŞIK DOLUSU BESLEMEYİN
İngiltere'de Doç. Dr. Amy Brown tarafından hazırlanan kitap, bebeklerin nasıl beslenmeleri gerektiğine ışık tutuyor.
İngiltere'de Doç. Dr. Amy Brown tarafından hazırlanan kitap, bebeklerin nasıl beslenmeleri gerektiğine ışık tutuyor.
Bebeklerin 6'ncı aydan itibaren kendi kendine beslenmeye başlamasının gerektiğini belirten Brown, kaşıkla beslenen 6 aydan büyük bebeklerin ileriki yıllarda obez olma riskinin diğerlerinin iki katı olduğunu vurguluyor. Brown, kendi yemek yiyen çocukların daha sağlıklı olduğunun tespit edildiğinin altını çiziyor.
kaynak:sabah
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