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bebekleri kaşık dolusu beslemeyin

BEBEKLERİ KAŞIK DOLUSU BESLEMEYİN

İngiltere'de Doç. Dr. Amy Brown tarafından hazırlanan kitap, bebeklerin nasıl beslenmeleri gerektiğine ışık tutuyor.

Tarih : 30 Mayıs 2017, 09:32
Puan Ver : Bebekleri Kaşık Dolusu Beslemeyin(8/10)10




İngiltere'de Doç. Dr. Amy Brown tarafından hazırlanan kitap, bebeklerin nasıl beslenmeleri gerektiğine ışık tutuyor.


Bebeklerin 6'ncı aydan itibaren kendi kendine beslenmeye başlamasının gerektiğini belirten Brown, kaşıkla beslenen 6 aydan büyük bebeklerin ileriki yıllarda obez olma riskinin diğerlerinin iki katı olduğunu vurguluyor. Brown, kendi yemek yiyen çocukların daha sağlıklı olduğunun tespit edildiğinin altını çiziyor.


 


 


kaynak:sabah









Etiketler: Bebekleri  Kaşık  Dolusu  Beslemeyin    haber

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