

İngiltere'de Doç. Dr. Amy Brown tarafından hazırlanan kitap, bebeklerin nasıl beslenmeleri gerektiğine ışık tutuyor.



Bebeklerin 6'ncı aydan itibaren kendi kendine beslenmeye başlamasının gerektiğini belirten Brown, kaşıkla beslenen 6 aydan büyük bebeklerin ileriki yıllarda obez olma riskinin diğerlerinin iki katı olduğunu vurguluyor. Brown, kendi yemek yiyen çocukların daha sağlıklı olduğunun tespit edildiğinin altını çiziyor.











kaynak:sabah